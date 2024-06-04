Общество В Москве проходит прощание с полярным исследователем Чилингаровым. Фоторепортаж 04 июня 2024 в 11:42 Размер текста - 17 + Известный полярник, географ и общественный деятель Артур Чилингаров скончался 1 июня Фото: Владимир Андреев © URA.RU Полярник, географ и общественный деятель Артур Чилингаров скончался после продолжительной болезни 1 июня в возрасте 84 лет. О его смерти сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Как проходит прощание с Чилингаровым — в материале URA.RU. Новость по теме Жизнь легендарного полярника Артура Чилингарова. Фотогалерея Соболезнования родным и близким политика выразили: президент России Владимир Путин, патриарх Кирилл, председатель СК Бастрыкин и многие другие. На прощание прибыли коллеги покойного, депутаты Государственной Думы. Прощание с известным российским полярником и политиком проходит 4 июня в храме Христа Спасителя в Москве. Как сообщил помощник Чилингарова и почетный полярник Константин Зайцев, похороны состоятся на Новодевичьем кладбище. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Полярник, географ и общественный деятель Артур Чилингаров скончался после продолжительной болезни 1 июня в возрасте 84 лет. О его смерти сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Как проходит прощание с Чилингаровым — в материале URA.RU. Соболезнования родным и близким политика выразили: президент России Владимир Путин, патриарх Кирилл, председатель СК Бастрыкин и многие другие. На прощание прибыли коллеги покойного, депутаты Государственной Думы. Прощание с известным российским полярником и политиком проходит 4 июня в храме Христа Спасителя в Москве. Как сообщил помощник Чилингарова и почетный полярник Константин Зайцев, похороны состоятся на Новодевичьем кладбище. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям