В Москве проходит прощание с полярным исследователем Чилингаровым. Фоторепортаж

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Открытие выставки "Первозданная Россия-2016". Москва., чилингаров артур, портрет
Известный полярник, географ и общественный деятель Артур Чилингаров скончался 1 июня Фото:

Полярник, географ и общественный деятель Артур Чилингаров скончался после продолжительной болезни 1 июня в возрасте 84 лет. О его смерти сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Как проходит прощание с Чилингаровым — в материале URA.RU.

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Соболезнования родным и близким политика выразили: президент России Владимир Путин, патриарх Кирилл, председатель СК Бастрыкин и многие другие. На прощание прибыли коллеги покойного, депутаты Государственной Думы.

Прощание с известным российским полярником и политиком проходит 4 июня в храме Христа Спасителя в Москве. Как сообщил помощник Чилингарова и почетный полярник Константин Зайцев, похороны состоятся на Новодевичьем кладбище.

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Полярник, географ и общественный деятель Артур Чилингаров скончался после продолжительной болезни 1 июня в возрасте 84 лет. О его смерти сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Как проходит прощание с Чилингаровым — в материале URA.RU. Соболезнования родным и близким политика выразили: президент России Владимир Путин, патриарх Кирилл, председатель СК Бастрыкин и многие другие. На прощание прибыли коллеги покойного, депутаты Государственной Думы. Прощание с известным российским полярником и политиком проходит 4 июня в храме Христа Спасителя в Москве. Как сообщил помощник Чилингарова и почетный полярник Константин Зайцев, похороны состоятся на Новодевичьем кладбище.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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