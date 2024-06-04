Полярник, географ и общественный деятель Артур Чилингаров скончался после продолжительной болезни 1 июня в возрасте 84 лет. О его смерти сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Как проходит прощание с Чилингаровым — в материале URA.RU.
Соболезнования родным и близким политика выразили: президент России Владимир Путин, патриарх Кирилл, председатель СК Бастрыкин и многие другие. На прощание прибыли коллеги покойного, депутаты Государственной Думы.
Прощание с известным российским полярником и политиком проходит 4 июня в храме Христа Спасителя в Москве. Как сообщил помощник Чилингарова и почетный полярник Константин Зайцев, похороны состоятся на Новодевичьем кладбище.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.