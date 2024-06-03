03 июня 2024

В Екатеринбурге объявили дату крупнейшего фестиваля стрит-арта

В Екатеринбурге команда STENOGRAFFIA начнет работать с 15 июля
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур по объектам Стенограффии. Екатеринбург, стенограффия, stenograffia
Кто из художников приедет на фестиваль, пока неизвестно Фото:

В этом году у фестиваля уличного искусства STENOGRAFFIA пройдет юбилейный сезон. В Екатеринбурге художники начнут творить с середины июля, рассказала руководитель фестиваля Анна Клец.

«В этом году фестиваль начнется 15 июля. Мы решили выбрать именно эту дату, потому что STENOGRAFFIA исполняется 15 лет», — пояснила Клец на презентации новой скульптуры. Какие художники и из каких стран приедут в этот раз, пока не уточняется.

STENOGRAFFIA — это крупнейший фестиваль уличного искусства в России, он проходит на Урале с 2010 года. За 15 лет существования участниками стали более 400 художников из 17 стран. В прошлом году в Екатеринбург приезжали авторы из Испании, Казахстана, Германии и Турции. О том, какие работы появились в 14-м сезоне, — в материале URA.RU.

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В этом году у фестиваля уличного искусства STENOGRAFFIA пройдет юбилейный сезон. В Екатеринбурге художники начнут творить с середины июля, рассказала руководитель фестиваля Анна Клец. «В этом году фестиваль начнется 15 июля. Мы решили выбрать именно эту дату, потому что STENOGRAFFIA исполняется 15 лет», — пояснила Клец на презентации новой скульптуры. Какие художники и из каких стран приедут в этот раз, пока не уточняется. STENOGRAFFIA — это крупнейший фестиваль уличного искусства в России, он проходит на Урале с 2010 года. За 15 лет существования участниками стали более 400 художников из 17 стран. В прошлом году в Екатеринбург приезжали авторы из Испании, Казахстана, Германии и Турции. О том, какие работы появились в 14-м сезоне, — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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