В Екатеринбурге объявили дату крупнейшего фестиваля стрит-арта

В Екатеринбурге команда STENOGRAFFIA начнет работать с 15 июля

04 июня 2024 в 14:15 Размер текста - 17 +

Кто из художников приедет на фестиваль, пока неизвестно Фото: Размик Закарян © URA.RU В этом году у фестиваля уличного искусства STENOGRAFFIA пройдет юбилейный сезон. В Екатеринбурге художники начнут творить с середины июля, рассказала руководитель фестиваля Анна Клец. «В этом году фестиваль начнется 15 июля. Мы решили выбрать именно эту дату, потому что STENOGRAFFIA исполняется 15 лет», — пояснила Клец на презентации новой скульптуры. Какие художники и из каких стран приедут в этот раз, пока не уточняется. STENOGRAFFIA — это крупнейший фестиваль уличного искусства в России, он проходит на Урале с 2010 года. За 15 лет существования участниками стали более 400 художников из 17 стран. В прошлом году в Екатеринбург приезжали авторы из Испании, Казахстана, Германии и Турции. О том, какие работы появились в 14-м сезоне, — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В этом году у фестиваля уличного искусства STENOGRAFFIA пройдет юбилейный сезон. В Екатеринбурге художники начнут творить с середины июля, рассказала руководитель фестиваля Анна Клец. «В этом году фестиваль начнется 15 июля. Мы решили выбрать именно эту дату, потому что STENOGRAFFIA исполняется 15 лет», — пояснила Клец на презентации новой скульптуры. Какие художники и из каких стран приедут в этот раз, пока не уточняется. STENOGRAFFIA — это крупнейший фестиваль уличного искусства в России, он проходит на Урале с 2010 года. За 15 лет существования участниками стали более 400 художников из 17 стран. В прошлом году в Екатеринбург приезжали авторы из Испании, Казахстана, Германии и Турции. О том, какие работы появились в 14-м сезоне, — в материале URA.RU.