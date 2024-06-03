В Екатеринбурге поставили скульптуру с кубиком Рубика вместо головы. Фото

04 июня 2024 в 13:07 Размер текста - 17 +

Вес скульптуры составляет около 150 кг Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге на Химмаше появилась оригинальная скульптура «Поиск себя» — человек с кубиком Рубика вместо головы. Автором проекта стал бывший учитель, художник Рустам QBic из Казани. На презентации первого арт-объекта, к созданию которого подключилась команда стрит-арт фестиваля STENOGRAFFIA, побывало URA.RU. «К этому проекту мы готовились с прошлого года. Как всегда, волнуемся и надеемся, что эта работа будет принята жителями города, в особенности жителями района Химмаш. Нам было важно поддержать Рустама в его новом направлении, и мы благодарны ему за доверие», — рассказала руководитель фестиваля Анна Клец. Рустам QBic пробовал себя в качестве скульптора впервые — ранее он создавал только муралы с таким же характерным кубиком Рубика вместо головы. Художник сделал макет, графическое решение и 3D-модель, а работу в Екатеринбурге собрал скульптор Сергей Белоусов. На весь процесс ушло около полугода. «Кубик Рубика [вместо головы] — это символ знаний, поиска себя в этом мире, совершенствования, саморазвития… Здесь главный герой сидит в позе лотоса и собирает себя», — пояснил художник. Вес «Поиска себя» составляет 150 кг, высота — три метра, в основе скульптуры — металлокаркас, пенопласт, защитное покрытие и стеклопластик. «Есть опасения [что на работу кто-нибудь залезет], но на это и был расчет. Здесь довольно-таки толстый слой стеклопластика, если человек целенаправленно не будет пытаться его проломить, то все будет хорошо. Адекватное использование детьми и даже взрослыми скульптура выдержит», — пояснил Белоусов. Найти работу можно на перекрестке улиц Инженерной — Грибоедова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на Химмаше появилась оригинальная скульптура «Поиск себя» — человек с кубиком Рубика вместо головы. Автором проекта стал бывший учитель, художник Рустам QBic из Казани. На презентации первого арт-объекта, к созданию которого подключилась команда стрит-арт фестиваля STENOGRAFFIA, побывало URA.RU. «К этому проекту мы готовились с прошлого года. Как всегда, волнуемся и надеемся, что эта работа будет принята жителями города, в особенности жителями района Химмаш. Нам было важно поддержать Рустама в его новом направлении, и мы благодарны ему за доверие», — рассказала руководитель фестиваля Анна Клец. Рустам QBic пробовал себя в качестве скульптора впервые — ранее он создавал только муралы с таким же характерным кубиком Рубика вместо головы. Художник сделал макет, графическое решение и 3D-модель, а работу в Екатеринбурге собрал скульптор Сергей Белоусов. На весь процесс ушло около полугода. «Кубик Рубика [вместо головы] — это символ знаний, поиска себя в этом мире, совершенствования, саморазвития… Здесь главный герой сидит в позе лотоса и собирает себя», — пояснил художник. Вес «Поиска себя» составляет 150 кг, высота — три метра, в основе скульптуры — металлокаркас, пенопласт, защитное покрытие и стеклопластик. «Есть опасения [что на работу кто-нибудь залезет], но на это и был расчет. Здесь довольно-таки толстый слой стеклопластика, если человек целенаправленно не будет пытаться его проломить, то все будет хорошо. Адекватное использование детьми и даже взрослыми скульптура выдержит», — пояснил Белоусов. Найти работу можно на перекрестке улиц Инженерной — Грибоедова.