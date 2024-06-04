Польского посла в Екатеринбурге сопровождают 4 телохранителя. Фото, видео

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Субботник в Шарташском лесном парке. Екатеринбург, телохранитель, сималенд
Охрана везде следует за дипломатами (архивное фото) Фото:

Посла Польши в России Кшиштофа Краевского во время визита в Екатеринбург сопровождают сразу четыре телохранителя. Информацией, а также фото и видео поделился читатель URA.RU.

Как видно на кадрах, дипломат выходит из здания аэропорта Кольцово в окружении крепких парней. Один идет впереди, двое по бокам, четвертый с чемоданом замыкает шествие. «По виду охрана напоминала спецназ», — признался очевидец.

Краевский прибыл в Екатеринбург с неофициальным визитом. Во вторник, 4 июня, он посетил мемориал ссыльным полякам в Режевском районе.

Дипломатическую особу на Урале везде сопровождает охрана
Дипломатическую особу на Урале везде сопровождает охрана
Фото:

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Посла Польши в России Кшиштофа Краевского во время визита в Екатеринбург сопровождают сразу четыре телохранителя. Информацией, а также фото и видео поделился читатель URA.RU. Как видно на кадрах, дипломат выходит из здания аэропорта Кольцово в окружении крепких парней. Один идет впереди, двое по бокам, четвертый с чемоданом замыкает шествие. «По виду охрана напоминала спецназ», — признался очевидец. Краевский прибыл в Екатеринбург с неофициальным визитом. Во вторник, 4 июня, он посетил мемориал ссыльным полякам в Режевском районе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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