Охрана везде следует за дипломатами (архивное фото)
Посла Польши в России Кшиштофа Краевского во время визита в Екатеринбург сопровождают сразу четыре телохранителя. Информацией, а также фото и видео поделился читатель URA.RU.
Как видно на кадрах, дипломат выходит из здания аэропорта Кольцово в окружении крепких парней. Один идет впереди, двое по бокам, четвертый с чемоданом замыкает шествие. «По виду охрана напоминала спецназ», — признался очевидец.
Краевский прибыл в Екатеринбург с неофициальным визитом. Во вторник, 4 июня, он посетил мемориал ссыльным полякам в Режевском районе.
Дипломатическую особу на Урале везде сопровождает охрана
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