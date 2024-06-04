Польского посла в Екатеринбурге сопровождают 4 телохранителя. Фото, видео

04 июня 2024 в 15:01 Размер текста - 17 +

Охрана везде следует за дипломатами (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Посла Польши в России Кшиштофа Краевского во время визита в Екатеринбург сопровождают сразу четыре телохранителя. Информацией, а также фото и видео поделился читатель URA.RU. Как видно на кадрах, дипломат выходит из здания аэропорта Кольцово в окружении крепких парней. Один идет впереди, двое по бокам, четвертый с чемоданом замыкает шествие. «По виду охрана напоминала спецназ», — признался очевидец. Краевский прибыл в Екатеринбург с неофициальным визитом. Во вторник, 4 июня, он посетил мемориал ссыльным полякам в Режевском районе. Дипломатическую особу на Урале везде сопровождает охрана Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Посла Польши в России Кшиштофа Краевского во время визита в Екатеринбург сопровождают сразу четыре телохранителя. Информацией, а также фото и видео поделился читатель URA.RU. Как видно на кадрах, дипломат выходит из здания аэропорта Кольцово в окружении крепких парней. Один идет впереди, двое по бокам, четвертый с чемоданом замыкает шествие. «По виду охрана напоминала спецназ», — признался очевидец. Краевский прибыл в Екатеринбург с неофициальным визитом. Во вторник, 4 июня, он посетил мемориал ссыльным полякам в Режевском районе.