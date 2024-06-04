Над Крымом заметили патрулирующий беспилотник США

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RQ-4 Global Hawk. Stock, беспилотник, stock, Global Hawk, разведовательный
Небо над Черным морем патрулирует БПЛА Global Hawk Фото:

Американский беспилотник RQ-4B Global Hawk патрулирует пространство над Черным морем в районе Крыма. Это следует из данных портала Flightradar24.

БПЛА летит в направлении юго-восточной части акватории Черного моря. Судя по данным портала, беспилотник вылетел с авиабазы в Италии, проследовал через Болгарию, позже взял курс на Крым.

Это не первый случай, когда американские беспилотники кружат над Черным морем. Так, 2 июля 2023 года вблизи Севастополя был замечен БПЛА ВВС США той же модели. Тогда дрон занимался разведкой около 6 часов.

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Американский беспилотник RQ-4B Global Hawk патрулирует пространство над Черным морем в районе Крыма. Это следует из данных портала Flightradar24. БПЛА летит в направлении юго-восточной части акватории Черного моря. Судя по данным портала, беспилотник вылетел с авиабазы в Италии, проследовал через Болгарию, позже взял курс на Крым. Это не первый случай, когда американские беспилотники кружат над Черным морем. Так, 2 июля 2023 года вблизи Севастополя был замечен БПЛА ВВС США той же модели. Тогда дрон занимался разведкой около 6 часов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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