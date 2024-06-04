Над Крымом заметили патрулирующий беспилотник США

Небо над Черным морем патрулирует БПЛА Global Hawk
Американский беспилотник RQ-4B Global Hawk патрулирует пространство над Черным морем в районе Крыма. Это следует из данных портала Flightradar24.
БПЛА летит в направлении юго-восточной части акватории Черного моря. Судя по данным портала, беспилотник вылетел с авиабазы в Италии, проследовал через Болгарию, позже взял курс на Крым.
Это не первый случай, когда американские беспилотники кружат над Черным морем. Так, 2 июля 2023 года вблизи Севастополя был замечен БПЛА ВВС США той же модели. Тогда дрон занимался разведкой около 6 часов.
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