Происшествия Над Крымом заметили патрулирующий беспилотник США 04 июня 2024 в 14:24 Размер текста - 17 + Небо над Черным морем патрулирует БПЛА Global Hawk Фото: USAF Американский беспилотник RQ-4B Global Hawk патрулирует пространство над Черным морем в районе Крыма. Это следует из данных портала Flightradar24. БПЛА летит в направлении юго-восточной части акватории Черного моря. Судя по данным портала, беспилотник вылетел с авиабазы в Италии, проследовал через Болгарию, позже взял курс на Крым. Это не первый случай, когда американские беспилотники кружат над Черным морем. Так, 2 июля 2023 года вблизи Севастополя был замечен БПЛА ВВС США той же модели. Тогда дрон занимался разведкой около 6 часов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Американский беспилотник RQ-4B Global Hawk патрулирует пространство над Черным морем в районе Крыма. Это следует из данных портала Flightradar24. БПЛА летит в направлении юго-восточной части акватории Черного моря. Судя по данным портала, беспилотник вылетел с авиабазы в Италии, проследовал через Болгарию, позже взял курс на Крым. Это не первый случай, когда американские беспилотники кружат над Черным морем. Так, 2 июля 2023 года вблизи Севастополя был замечен БПЛА ВВС США той же модели. Тогда дрон занимался разведкой около 6 часов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям