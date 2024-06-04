Четыре человека погибли на трассе между Челябинском и Екатеринбургом

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На место аварии выехали экстренные службы
На место аварии выехали экстренные службы Фото:

Четыре человека погибли в ДТП, произошедшем 4 июня на трассе между Челябинском и Екатеринбургом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ «Упрдор Южный Урал».

«Крупное ДТП на М-5, 84-й км подъезда к Екатеринбургу (Кунашакский район). По предварительной информации, четыре человека погибли», — сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ «Упрдор Южный Урал».

В пресс-службе ГАИ по Челябинской области URA.RU сообщили, что руководство управления выехало на место аварии. Агентство следит за ситуацией.

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Четыре человека погибли в ДТП, произошедшем 4 июня на трассе между Челябинском и Екатеринбургом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ «Упрдор Южный Урал». «Крупное ДТП на М-5, 84-й км подъезда к Екатеринбургу (Кунашакский район). По предварительной информации, четыре человека погибли», — сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ «Упрдор Южный Урал». В пресс-службе ГАИ по Челябинской области URA.RU сообщили, что руководство управления выехало на место аварии. Агентство следит за ситуацией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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