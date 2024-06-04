Четыре человека погибли на трассе между Челябинском и Екатеринбургом

На место аварии выехали экстренные службы
Четыре человека погибли в ДТП, произошедшем 4 июня на трассе между Челябинском и Екатеринбургом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ «Упрдор Южный Урал».
«Крупное ДТП на М-5, 84-й км подъезда к Екатеринбургу (Кунашакский район). По предварительной информации, четыре человека погибли», — сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ «Упрдор Южный Урал».
В пресс-службе ГАИ по Челябинской области URA.RU сообщили, что руководство управления выехало на место аварии. Агентство следит за ситуацией.
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