Авария между Челябинском и Екатеринбургом произошла из-за столкновения легковушки с дорожной техникой. Судя по номерам авто, находившиеся в легковушке люди родом из Свердловской области и возвращались домой. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ «Упрдор Южный Урал», все они погибли.
«ДТП произошло в 13:17 по местному времени. Автомобиль „Тойота“ допустил столкновение с КДМ подрядной организации, выполнявшей функцию автомобиля прикрытия дорожного пылесоса, очищавшего разделительное ограждение. „Тойота“ двигалась в попутном направлении», — сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ «Упрдор Южный Урал».
Там отметили, что все погибшие находились в легковушке. Из-за ДТП был организован объезд по обочине. На место выехало руководство управления областного управления ГАИ. Они должны провести проверку и выяснить обстоятельства произошедшего.
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