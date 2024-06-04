Появились подробности смертельной аварии между Челябинском и Екатеринбургом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На трассе м-5 в Челябинской области легковушка врезалась в дорожную технику
На трассе м-5 в Челябинской области легковушка врезалась в дорожную технику Фото:

Авария между Челябинском и Екатеринбургом произошла из-за столкновения легковушки с дорожной техникой. Судя по номерам авто, находившиеся в легковушке люди родом из Свердловской области и возвращались домой. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ «Упрдор Южный Урал», все они погибли.

«ДТП произошло в 13:17 по местному времени. Автомобиль „Тойота“ допустил столкновение с КДМ подрядной организации, выполнявшей функцию автомобиля прикрытия дорожного пылесоса, очищавшего разделительное ограждение. „Тойота“ двигалась в попутном направлении», — сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ «Упрдор Южный Урал».

Там отметили, что все погибшие находились в легковушке. Из-за ДТП был организован объезд по обочине. На место выехало руководство управления областного управления ГАИ. Они должны провести проверку и выяснить обстоятельства произошедшего.

Все находившиеся в легковушке люди погибли
Все находившиеся в легковушке люди погибли
Фото:

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Авария между Челябинском и Екатеринбургом произошла из-за столкновения легковушки с дорожной техникой. Судя по номерам авто, находившиеся в легковушке люди родом из Свердловской области и возвращались домой. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ «Упрдор Южный Урал», все они погибли. «ДТП произошло в 13:17 по местному времени. Автомобиль „Тойота“ допустил столкновение с КДМ подрядной организации, выполнявшей функцию автомобиля прикрытия дорожного пылесоса, очищавшего разделительное ограждение. „Тойота“ двигалась в попутном направлении», — сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ «Упрдор Южный Урал». Там отметили, что все погибшие находились в легковушке. Из-за ДТП был организован объезд по обочине. На место выехало руководство управления областного управления ГАИ. Они должны провести проверку и выяснить обстоятельства произошедшего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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