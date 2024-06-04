В Челябинской области дан старт губернаторской кампании

Дан официальный старт кампании по выборам губернатора Челябинской области. Об этом 4 июня URA.RU сообщили в пресс-службе регионального избиркома.
«Опубликовано решение депутатов Законодательного собрания Челябинской области о назначении выборов губернатора. Решение было принято 30 мая. Выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября 2024 года», — сообщили в пресс-службе.
Депутаты заксобрания проголосовали за постановление единогласно. Спикер ЗСО Олег Гербер назвал решение важнейшим постановлением ближайшей пятилетки в Челябинской области. Действующий губернатор региона Алексей Текслер ранее объявил о том, что примет участие в выборах. Полпред президента в УрФО Владимир Якушев поддержал это решение.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!