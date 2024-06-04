В Челябинской области дан старт губернаторской кампании

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Выборы главы региона пройдут 8 сентября
Выборы главы региона пройдут 8 сентября Фото:

Дан официальный старт кампании по выборам губернатора Челябинской области. Об этом 4 июня URA.RU сообщили в пресс-службе регионального избиркома.

«Опубликовано решение депутатов Законодательного собрания Челябинской области о назначении выборов губернатора. Решение было принято 30 мая. Выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября 2024 года», — сообщили в пресс-службе.

Депутаты заксобрания проголосовали за постановление единогласно. Спикер ЗСО Олег Гербер назвал решение важнейшим постановлением ближайшей пятилетки в Челябинской области. Действующий губернатор региона Алексей Текслер ранее объявил о том, что примет участие в выборах. Полпред президента в УрФО Владимир Якушев поддержал это решение.

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Дан официальный старт кампании по выборам губернатора Челябинской области. Об этом 4 июня URA.RU сообщили в пресс-службе регионального избиркома. «Опубликовано решение депутатов Законодательного собрания Челябинской области о назначении выборов губернатора. Решение было принято 30 мая. Выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября 2024 года», — сообщили в пресс-службе. Депутаты заксобрания проголосовали за постановление единогласно. Спикер ЗСО Олег Гербер назвал решение важнейшим постановлением ближайшей пятилетки в Челябинской области. Действующий губернатор региона Алексей Текслер ранее объявил о том, что примет участие в выборах. Полпред президента в УрФО Владимир Якушев поддержал это решение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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