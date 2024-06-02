Полпред Якушев поддержал челябинского губернатора Текслера перед выборами

За время работы губернатора Алексея Текслера валовый региональный продукт в Челябинской области вырос с 1,5 до 2,5 триллиона рублей. Отражением доверия в региональной власти и социального оптимизма стала рекордная явка на выборах президента. Об этом в преддверии назначенных на сентябрь выборов главы региона заявил URA.RU полпред президента в УрФО Владимир Якушев.
«Давайте посмотрим на цифры в динамике. В Челябинской области под руководством Алексея Текслера валовый региональный продукт вырос с полутора до двух с половиной триллионов рублей. Почти вдвое увеличились инвестиции в основной капитал, сейчас это более 450 млрд рублей в год. На Южном Урале появились знаковые проекты: строительство метротрама в Челябинске, возведение студенческого кампуса мирового уровня, обустройство парка „Притяжение“ в Магнитогорске», — заметил 3 июня Якушев.
Огромная работа, по словам полпреда, проведена также в сфере общественного транспорта. За несколько лет только закуплено 600 единиц новых автобусов и порядка 300 новых трамваев, запущено новое производство городского электрического транспорта. Кроме того, Челябинск стал первым среди участников федерального проекта «Чистый воздух», выполнившим требования 204-го президентского указа. Выбросы по сравнению с 2017 годом здесь сократились на 43%, вместо огромной свалки в черте города появился зеленый холм.
Итогом всех этих усилий стала рекордная явка на выборах президента. «Это говорит о том, что жители доверяют действующей власти. А доверие завоевано благодаря эффективной, добросовестной работе губернаторов и их команд», — подытожил полпред.
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