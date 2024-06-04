Тюменский друг рэпера Гуфа помог записать песню бойцам СВО

В Тюмени бойцы СВО выпустили песню и клип, посвященную центру спортивно-военной подготовки «Воин». Как рассказал URA.RU звукорежиссер и директор звукозаписывающей студии DJEM Music Дэвид Максимов, в создании произведения приняли пятеро участников военных действий. Звукорежиссер сотрудничает с российским рэпером Гуфом, последний приезжает в студию Максимова для совместной работы.
«Авторы песни и клипа о центре „Воин“ — участники СВО. Воевали с первых дней начала спецоперации. Они позвонили в частном порядке, н омы когда узнали, что они воевали, конечно откликнулись и помогли бескорыстно. В записи приняли участие пять человек — кто-то играл на гитаре, кто-то пел. Мы им помогли немного со съемками, сняли их в студии, а остальная часть клипа — это их видео. Также помогли им с текстом. Мелодию они наиграли на гитаре, мы уже сделали мастеринг и сведение», — рассказал URA.RU Дэвид Максимов.
Руководитель воспитательного отдела центра «Воин» Роман Луняшин рассказал URA.RU, что участники СВО приезжали в Тюмень из Донецка, где находится филиал «Воина». В Тюмени мужчины проходили обучение на инструкторов-педагогов и проявили личную инициативу в создании песни. Владелец студии DJEM Music Дэвид Максимов выступает вместе с российскими рэп-исполнителями Гуфом и Бастой на одной сцене. С Гуфом у владельца студии давние дружеские отношения.
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