Тюменский друг рэпера Гуфа помог записать песню бойцам СВО

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В записи песни приняли участие пятеро участников СВО
В записи песни приняли участие пятеро участников СВО Фото:

В Тюмени бойцы СВО выпустили песню и клип, посвященную центру спортивно-военной подготовки «Воин». Как рассказал URA.RU звукорежиссер и директор звукозаписывающей студии DJEM Music Дэвид Максимов, в создании произведения приняли пятеро участников военных действий. Звукорежиссер сотрудничает с российским рэпером Гуфом, последний приезжает в студию Максимова для совместной работы.

«Авторы песни и клипа о центре „Воин“ — участники СВО. Воевали с первых дней начала спецоперации. Они позвонили в частном порядке, н омы когда узнали, что они воевали, конечно откликнулись и помогли бескорыстно. В записи приняли участие пять человек — кто-то играл на гитаре, кто-то пел. Мы им помогли немного со съемками, сняли их в студии, а остальная часть клипа — это их видео. Также помогли им с текстом. Мелодию они наиграли на гитаре, мы уже сделали мастеринг и сведение», — рассказал URA.RU Дэвид Максимов.

Руководитель воспитательного отдела центра «Воин» Роман Луняшин рассказал URA.RU, что участники СВО приезжали в Тюмень из Донецка, где находится филиал «Воина». В Тюмени мужчины проходили обучение на инструкторов-педагогов и проявили личную инициативу в создании песни. Владелец студии DJEM Music Дэвид Максимов выступает вместе с российскими рэп-исполнителями Гуфом и Бастой на одной сцене. С Гуфом у владельца студии давние дружеские отношения.

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В Тюмени бойцы СВО выпустили песню и клип, посвященную центру спортивно-военной подготовки «Воин». Как рассказал URA.RU звукорежиссер и директор звукозаписывающей студии DJEM Music Дэвид Максимов, в создании произведения приняли пятеро участников военных действий. Звукорежиссер сотрудничает с российским рэпером Гуфом, последний приезжает в студию Максимова для совместной работы. «Авторы песни и клипа о центре „Воин“ — участники СВО. Воевали с первых дней начала спецоперации. Они позвонили в частном порядке, н омы когда узнали, что они воевали, конечно откликнулись и помогли бескорыстно. В записи приняли участие пять человек — кто-то играл на гитаре, кто-то пел. Мы им помогли немного со съемками, сняли их в студии, а остальная часть клипа — это их видео. Также помогли им с текстом. Мелодию они наиграли на гитаре, мы уже сделали мастеринг и сведение», — рассказал URA.RU Дэвид Максимов. Руководитель воспитательного отдела центра «Воин» Роман Луняшин рассказал URA.RU, что участники СВО приезжали в Тюмень из Донецка, где находится филиал «Воина». В Тюмени мужчины проходили обучение на инструкторов-педагогов и проявили личную инициативу в создании песни. Владелец студии DJEM Music Дэвид Максимов выступает вместе с российскими рэп-исполнителями Гуфом и Бастой на одной сцене. С Гуфом у владельца студии давние дружеские отношения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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