Кортеж польского посла трижды нарушил ПДД в Свердловской области. Видео

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Кортеж польского посла заметили в Екатеринбурге и в Режевском районе (архивное фото) Фото:

Кортеж польского посла в России Кшиштофа Краевского трижды нарушил правила дорожного движения в Свердловской области. Это произошло на Режевском направлении, куда дипломат, предположительно, ездил к памятнику ссыльным полякам. Видеокадрами нарушения с URA.RU поделился читатель.

На них видно, что две машины пересекают двойную сплошную линию, а третья заезжает на встречную полосу. На всех трех автомобилях заметны красные дипломатические номера с кодом 086. Согласно международной классификации эти цифры означают принадлежность к Польше.

Обновлено в 17:35 (15:35 МСК):

Автоинспекторы начали проверку по данному факту. Они устанавливают личности водителей, сообщили URA.RU в Госавтоинспекции Свердловской области.

Как сообщалось, Краевский прибыл в Екатеринбург с неофициальным визитом. В поездке его сопровождают четыре телохранителя. Дипломат успел побывать на мемориале польским ссыльным, его там заметили очевидцы. Другие пункты его программы не разглашаются.

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Кортеж польского посла в России Кшиштофа Краевского трижды нарушил правила дорожного движения в Свердловской области. Это произошло на Режевском направлении, куда дипломат, предположительно, ездил к памятнику ссыльным полякам. Видеокадрами нарушения с URA.RU поделился читатель. На них видно, что две машины пересекают двойную сплошную линию, а третья заезжает на встречную полосу. На всех трех автомобилях заметны красные дипломатические номера с кодом 086. Согласно международной классификации эти цифры означают принадлежность к Польше. Обновлено в 17:35 (15:35 МСК): Автоинспекторы начали проверку по данному факту. Они устанавливают личности водителей, сообщили URA.RU в Госавтоинспекции Свердловской области. Как сообщалось, Краевский прибыл в Екатеринбург с неофициальным визитом. В поездке его сопровождают четыре телохранителя. Дипломат успел побывать на мемориале польским ссыльным, его там заметили очевидцы. Другие пункты его программы не разглашаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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