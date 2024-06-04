Кортеж польского посла в России Кшиштофа Краевского трижды нарушил правила дорожного движения в Свердловской области. Это произошло на Режевском направлении, куда дипломат, предположительно, ездил к памятнику ссыльным полякам. Видеокадрами нарушения с URA.RU поделился читатель.
На них видно, что две машины пересекают двойную сплошную линию, а третья заезжает на встречную полосу. На всех трех автомобилях заметны красные дипломатические номера с кодом 086. Согласно международной классификации эти цифры означают принадлежность к Польше.
Обновлено в 17:35 (15:35 МСК):
Автоинспекторы начали проверку по данному факту. Они устанавливают личности водителей, сообщили URA.RU в Госавтоинспекции Свердловской области.
Как сообщалось, Краевский прибыл в Екатеринбург с неофициальным визитом. В поездке его сопровождают четыре телохранителя. Дипломат успел побывать на мемориале польским ссыльным, его там заметили очевидцы. Другие пункты его программы не разглашаются.
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