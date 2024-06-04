Зал в Казани не смог вместить всех желающих попасть на детский музыкальный фестиваль

На первый фестиваль «Юные виртуозы Казани/2024» распроданы все билеты

04 июня 2024 в 20:19 Размер текста - 17 +

За две недели были распроданы все билеты на фестиваль в Казани Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Желающих попасть на гала-концерт I конкурса-фестиваля «Юные виртуозы Казани/2024» было так много, что зал не смог вместить всех. Билеты были распроданы за две недели. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала директор Центра современной музыки Софии Губайдулиной, депутат гордумы Казани Ляйля Гарифуллина. Фестиваль проводится для поддержки молодых талантов, учащихся музыкальных школ, которые исполняют музыку в различных жанрах. «Желающих огромное количество. Сейчас постоянно звонят, а зал уже весь распродан, мест нет, к сожалению. Естественно есть приглашенные гости: министерство культуры, кабинет министров, наши главы районов. Я думаю, что им тоже интересно будет посмотреть на своих детей», — сообщила Ляйля Гарифуллина. Она отметила, что билеты были раскуплены за две недели. Среди гостей будут и дети, которые хотят посмотреть на выступление своих друзей. Фестиваль пройдет в культурном центре «Сайдаш» 5 июня в 18:30 по местному времени. Его организуют под патронажем заслуженной артистки России Аиды Гарифуллиной. Более 100 талантливых юных исполнителей из Казани хотели попасть на мероприятие, однако были отобраны только 12 лучших номеров. Среди участников: солисты и инструменталисты, а также школьные ансамбли разных составов. Победители выступят с профессиональным оркестром Центра современной музыки Софии Губайдулиной перед широкой публикой. Сам Центр был создан для поддержки творческих способностей молодых поколений. Благодаря ему, дети Казани могут проявить свои таланты и быть услышанными. Центр проводит разнообразные арт-проекты, творческие лаборатории, мастер-классы и просветительские программы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Желающих попасть на гала-концерт I конкурса-фестиваля «Юные виртуозы Казани/2024» было так много, что зал не смог вместить всех. Билеты были распроданы за две недели. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала директор Центра современной музыки Софии Губайдулиной, депутат гордумы Казани Ляйля Гарифуллина. Фестиваль проводится для поддержки молодых талантов, учащихся музыкальных школ, которые исполняют музыку в различных жанрах. «Желающих огромное количество. Сейчас постоянно звонят, а зал уже весь распродан, мест нет, к сожалению. Естественно есть приглашенные гости: министерство культуры, кабинет министров, наши главы районов. Я думаю, что им тоже интересно будет посмотреть на своих детей», — сообщила Ляйля Гарифуллина. Она отметила, что билеты были раскуплены за две недели. Среди гостей будут и дети, которые хотят посмотреть на выступление своих друзей. Фестиваль пройдет в культурном центре «Сайдаш» 5 июня в 18:30 по местному времени. Его организуют под патронажем заслуженной артистки России Аиды Гарифуллиной. Более 100 талантливых юных исполнителей из Казани хотели попасть на мероприятие, однако были отобраны только 12 лучших номеров. Среди участников: солисты и инструменталисты, а также школьные ансамбли разных составов. Победители выступят с профессиональным оркестром Центра современной музыки Софии Губайдулиной перед широкой публикой. Сам Центр был создан для поддержки творческих способностей молодых поколений. Благодаря ему, дети Казани могут проявить свои таланты и быть услышанными. Центр проводит разнообразные арт-проекты, творческие лаборатории, мастер-классы и просветительские программы.