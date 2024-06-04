Министр просвещения РФ Кравцов пообещал ввести единую программу для всех школ

Образовательные программы в российских школах и вопросы на ЕГЭ будут соответствовать друг другу с 2025 года. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов.
«У нас введено единое содержание образования, единые программы, а раньше фактически каждая школа работала по своей программе. Мы ввели единые программы для школ, мы их соотнесем с теми результатами, которые спрашиваем на едином государственном экзамене», — сообщил Кравцов на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.
Ранее Путин попросил разобраться с несоответствием содержания школьной программы с вопросами на кзаменах. По его словам, это очевидная проблема, которую необходимо исправить.
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