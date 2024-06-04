04 июня 2024

Министр просвещения РФ Кравцов пообещал ввести единую программу для всех школ

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Требование Путина будет выполнено к 2025 году, заявил Кравцов
Требование Путина будет выполнено к 2025 году, заявил Кравцов Фото:

Образовательные программы в российских школах и вопросы на ЕГЭ будут соответствовать друг другу с 2025 года. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

«У нас введено единое содержание образования, единые программы, а раньше фактически каждая школа работала по своей программе. Мы ввели единые программы для школ, мы их соотнесем с теми результатами, которые спрашиваем на едином государственном экзамене», — сообщил Кравцов на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

Ранее Путин попросил разобраться с несоответствием содержания школьной программы с вопросами на кзаменах. По его словам, это очевидная проблема, которую необходимо исправить.

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Образовательные программы в российских школах и вопросы на ЕГЭ будут соответствовать друг другу с 2025 года. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов. «У нас введено единое содержание образования, единые программы, а раньше фактически каждая школа работала по своей программе. Мы ввели единые программы для школ, мы их соотнесем с теми результатами, которые спрашиваем на едином государственном экзамене», — сообщил Кравцов на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством. Ранее Путин попросил разобраться с несоответствием содержания школьной программы с вопросами на кзаменах. По его словам, это очевидная проблема, которую необходимо исправить.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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