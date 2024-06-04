04 июня 2024

Бывшее предприятие холдинга «Ариант» попросило снять с него обеспечительные меры

Винодельня «Кубань-Вино» обратилась в суд с просьбой снять ограничения
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Судебное заседание по уголовному делу росгвардийцев . Курган, уголовное дело, прокурор, ходатайство, сторона обвинения
«Кубань-Вино» ранее входила в холдинг «Ариант», который перешел под управление Росимущества Фото:
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Краснодарская винодельня «Кубань-Вино», ранее принадлежавшая челябинскому олигарху Александру Аристову, обратилась в арбитражный суд. Компания просит об отмене обеспечительных мер, введенных в марте 2024 года в рамках последующей национализации Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). Об этом рассказали в пресс-службе компании.

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«В марте 2024 года Челябинским арбитражным судом были приняты обеспечительные меры по отношению к компании, которые существенно ограничивали нашу деятельность. В связи с окончанием всех судебных процессов мы обратились в суд с заявлением о снятии данных обеспечительных мер», — цитирует слова пресс-службы «Кубань-Вино» РБК.

Как пояснили в ведомстве, обеспечительные меры ограничивали возможности компании по ряду направлений деятельности. Управление компанией осуществляется «РСХБ-Финанс».

Ранее Восемнадцатый апелляционный суд оставил без изменений решение Арбитражного суда Челябинской области о национализации ГК «Ариант» по иску Генпрокуратуры. Апелляционные жалобы также были оставлены без удовлетворения.

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Краснодарская винодельня «Кубань-Вино», ранее принадлежавшая челябинскому олигарху Александру Аристову, обратилась в арбитражный суд. Компания просит об отмене обеспечительных мер, введенных в марте 2024 года в рамках последующей национализации Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). Об этом рассказали в пресс-службе компании. «В марте 2024 года Челябинским арбитражным судом были приняты обеспечительные меры по отношению к компании, которые существенно ограничивали нашу деятельность. В связи с окончанием всех судебных процессов мы обратились в суд с заявлением о снятии данных обеспечительных мер», — цитирует слова пресс-службы «Кубань-Вино» РБК. Как пояснили в ведомстве, обеспечительные меры ограничивали возможности компании по ряду направлений деятельности. Управление компанией осуществляется «РСХБ-Финанс». Ранее Восемнадцатый апелляционный суд оставил без изменений решение Арбитражного суда Челябинской области о национализации ГК «Ариант» по иску Генпрокуратуры. Апелляционные жалобы также были оставлены без удовлетворения.
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