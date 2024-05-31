Челябинский суд отказался отменять национализацию «Арианта»

Восемнадцатый апелляционный суд оставил без изменений решение Арбитражного суда Челябинской области о национализации ГК «Ариант» по иску Генпрокуратуры. Информация об этом появилась 31 мая в картотеке судебных дел.
«Оставить решение суда без изменения. Жалобу без удовлетворения», — говорится в базе данных суда. Все заседания проходят в закрытом режиме, тексты судебных решений не публикуются. Интересы предприятий холдинга представляли юристы ГК «Ариант», другие фирмы отозвали ранее поданные жалобы.
Апелляционные жалобы ООО «Центр пищевой индустрии-Ариант», ООО «Кубань-Вино», ООО «Агрофирма Ариант», ООО Агрофирма «Южная», ООО «Группа компаний Ариант» на решение Арбитражного суда Челябинской области от 5 апреля были приняты к производству Восемнадцатым арбитражным апелляционным судом 16 мая. Одновременно данное решение обжаловали и экс-владельцы группы ЧЭМК, Юрий и Людмила Антиповы. Речь идет о признании недействительным (ничтожным) соглашения от 19.10.2022; взыскании неосновательного обогащения в сумме 105 млрд рублей; изъятии в пользу Российской Федерации в счет взыскания неосновательного обогащения 100% долей принадлежащих ответчикам организаций».
До 2021 года у группы компаний «Ариант» и предприятий, входящих в холдинг ЧЭМК, был совместным. После раздела бизнеса семье Антиповых достались активы, связанные с металлургией. Семьи Аристовых и Антиповых получили предприятия, которые связаны с выпуском мясных продуктов и напитков. 26 февраля арбитражный суд Свердловской области удовлетворил требование Генпрокуратуры об изъятии акций ЧЭМК в пользу государства. В надзорном ведомстве считают, что приватизация комбината в начале девяностых годов была незаконной.
Позже в арбитражный суд Челябинской области поступило ходатайство Генпрокуратуры РФ о национализации «Арианта». Суд это ходатайство удовлетворил, и акции предприятий перешли государству. Суд также постановил взыскать солидарно с семей Антиповых, Аристовых и Кретовых 105 млрд рублей. Юристы семей бизнесменов судебные решения не комментируют.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!