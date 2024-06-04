04 июня 2024

Глава ФБР предупредил США о возможной угрозе террористической атаки, подобной «Крокусу»

Глава ФБР предупредил американцев о высокой угрозе со стороны террористов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Презентация доклада Андрея Манойло "Вторжение" в "Известиях". Москва, санкции, пропаганда, шпион, госдеп сша, манойло андрей, цру, вмешательство во внутренние дела государства, цветные революции
Глава ФБР предупредил о высокой угрозе со стороны террористов Фото:

Директор ФБР Кристофер Рей выразил озабоченность по поводу потенциальной угрозы террористической атаки в Соединенных Штатах, аналогичной теракту, который произошел в «Крокус сити холле» в России. Об этом он заявил в ходе слушаний в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США.

«Все большую тревогу вызывает возможная скоординированная атака в США, похожая на атаку в российском концертном зале в марте 2024 года… Несколько иностранных террористических организаций призывали к атакам против американцев и наших союзников», — цитирует ТАСС Кристофера Рея.

Рей также упомянул, что ФБР предотвратило множество терактов на территории США и выразил беспокойство о том, что отдельные лица или небольшие группы могут быть «вдохновлены» событиями на Ближнем Востоке для совершения атак. Он также подчеркнул, что теракт в «Крокус сити холле» был организован «Исламским государством».

Как сообщало URA.RU ранее, по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холл» арестованы 18 человек, еще двое находятся под подпиской о невыезде. Всего по делу было проведено более 20 обысков, потерпевшими признаны более 1,7 тысяч человек.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Директор ФБР Кристофер Рей выразил озабоченность по поводу потенциальной угрозы террористической атаки в Соединенных Штатах, аналогичной теракту, который произошел в «Крокус сити холле» в России. Об этом он заявил в ходе слушаний в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США. «Все большую тревогу вызывает возможная скоординированная атака в США, похожая на атаку в российском концертном зале в марте 2024 года… Несколько иностранных террористических организаций призывали к атакам против американцев и наших союзников», — цитирует ТАСС Кристофера Рея. Рей также упомянул, что ФБР предотвратило множество терактов на территории США и выразил беспокойство о том, что отдельные лица или небольшие группы могут быть «вдохновлены» событиями на Ближнем Востоке для совершения атак. Он также подчеркнул, что теракт в «Крокус сити холле» был организован «Исламским государством». Как сообщало URA.RU ранее, по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холл» арестованы 18 человек, еще двое находятся под подпиской о невыезде. Всего по делу было проведено более 20 обысков, потерпевшими признаны более 1,7 тысяч человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...