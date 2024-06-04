Глава ФБР предупредил США о возможной угрозе террористической атаки, подобной «Крокусу»

Глава ФБР предупредил американцев о высокой угрозе со стороны террористов

05 июня 2024 в 01:02 Размер текста - 17 +

Глава ФБР предупредил о высокой угрозе со стороны террористов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Директор ФБР Кристофер Рей выразил озабоченность по поводу потенциальной угрозы террористической атаки в Соединенных Штатах, аналогичной теракту, который произошел в «Крокус сити холле» в России. Об этом он заявил в ходе слушаний в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США. «Все большую тревогу вызывает возможная скоординированная атака в США, похожая на атаку в российском концертном зале в марте 2024 года… Несколько иностранных террористических организаций призывали к атакам против американцев и наших союзников», — цитирует ТАСС Кристофера Рея. Рей также упомянул, что ФБР предотвратило множество терактов на территории США и выразил беспокойство о том, что отдельные лица или небольшие группы могут быть «вдохновлены» событиями на Ближнем Востоке для совершения атак. Он также подчеркнул, что теракт в «Крокус сити холле» был организован «Исламским государством». Как сообщало URA.RU ранее, по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холл» арестованы 18 человек, еще двое находятся под подпиской о невыезде. Всего по делу было проведено более 20 обысков, потерпевшими признаны более 1,7 тысяч человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Директор ФБР Кристофер Рей выразил озабоченность по поводу потенциальной угрозы террористической атаки в Соединенных Штатах, аналогичной теракту, который произошел в «Крокус сити холле» в России. Об этом он заявил в ходе слушаний в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США. «Все большую тревогу вызывает возможная скоординированная атака в США, похожая на атаку в российском концертном зале в марте 2024 года… Несколько иностранных террористических организаций призывали к атакам против американцев и наших союзников», — цитирует ТАСС Кристофера Рея. Рей также упомянул, что ФБР предотвратило множество терактов на территории США и выразил беспокойство о том, что отдельные лица или небольшие группы могут быть «вдохновлены» событиями на Ближнем Востоке для совершения атак. Он также подчеркнул, что теракт в «Крокус сити холле» был организован «Исламским государством». Как сообщало URA.RU ранее, по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холл» арестованы 18 человек, еще двое находятся под подпиской о невыезде. Всего по делу было проведено более 20 обысков, потерпевшими признаны более 1,7 тысяч человек.