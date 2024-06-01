По делу о теракте в «Крокусе» арестованы 18 человек

01 июня 2024 в 20:38 Размер текста - 17 +

Жертвами теракта стали 144 человека Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» По делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холл» арестованы 18 человек, еще двое находятся под подпиской о невыезде. Об этом говорится в постановлении Басманного суда. «В качестве обвиняемых привлечены 20 лиц, в отношении 18 избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении двух избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — говорится в постановлении суда о продлении ареста обвиняемым по делу о теракте. Сообщение передает «Интерфакс». В одном производстве в отношении пятерых фигурантов и других лиц с делом о теракте (пункт «б» части третьей статьи 205 УК РФ) расследуются дела о приготовлении к теракту (часть первая статьи 30 — пункт «а» часть вторая статьи 205), также участии в террористической организации (часть вторая статьи 205.5) и незаконном обороте взрывчатых веществ (часть четвертая статьи 222, часть 3 статьи 223.1 УК РФ). Также в одно производство объединено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть третья статьи 238 УК РФ). Всего по делу проведено более 20 обысков, потерпевшими признаны более 1,7 тысяч человек. Теракт в «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. В здание ворвались вооруженные мужчины, которые открыли огонь по людям и устроили пожар. Жертвами теракта стали 144 человека. После теракта в «Крокус Сити Холл» рынок развлекательных мероприятий в стране испытал сильное потрясение. Как сообщил организатор Международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергей Бабич, за пять дней было возвращено более ста тысяч билетов. Как теракт в «Крокусе» повлиял на концертную индустрию в РФ — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

По делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холл» арестованы 18 человек, еще двое находятся под подпиской о невыезде. Об этом говорится в постановлении Басманного суда. «В качестве обвиняемых привлечены 20 лиц, в отношении 18 избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении двух избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — говорится в постановлении суда о продлении ареста обвиняемым по делу о теракте. Сообщение передает «Интерфакс». В одном производстве в отношении пятерых фигурантов и других лиц с делом о теракте (пункт «б» части третьей статьи 205 УК РФ) расследуются дела о приготовлении к теракту (часть первая статьи 30 — пункт «а» часть вторая статьи 205), также участии в террористической организации (часть вторая статьи 205.5) и незаконном обороте взрывчатых веществ (часть четвертая статьи 222, часть 3 статьи 223.1 УК РФ). Также в одно производство объединено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть третья статьи 238 УК РФ). Всего по делу проведено более 20 обысков, потерпевшими признаны более 1,7 тысяч человек. Теракт в «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. В здание ворвались вооруженные мужчины, которые открыли огонь по людям и устроили пожар. Жертвами теракта стали 144 человека. После теракта в «Крокус Сити Холл» рынок развлекательных мероприятий в стране испытал сильное потрясение. Как сообщил организатор Международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергей Бабич, за пять дней было возвращено более ста тысяч билетов. Как теракт в «Крокусе» повлиял на концертную индустрию в РФ — в материале URA.RU.