Челябинский золотодобытчик Струков ждет удобного случая для продажи новых акций

«Южуралзолото» Константина Струкова ожидает размещения акций на фондовом рынке

05 июня 2024 в 01:22 Размер текста - 17 +

«Южуралзолото» Константина Струкова ожидает выхода на биржу с очередным пакетом акций Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Холдинг «Южуралзолото группа компаний» («ЮГК») вице-спикера заксобрания Челябинской области Константина Струкова ждет удобного момента для выхода на биржу с новым пакетом акций. Как сообщили в пресс-службе компании, решения о дате и порядке размещения ценных бумаг в настоящий момент отсутствует. «Решение об условиях и порядке размещения, в том числе дате начала размещения акций (SPO), не принято. Оно будет зависеть от конъюнктуры на фондовом рынке», — заявили представители «ЮГК» в блоге. С сообщением компания выступила, разместив информацию о преимущественном выкупе ценных бумаг в рамках дополнительной эмиссии для акционеров по состоянию на 6 мая. Приобрести акции можно будет пропорционально имеющемуся у держателя их количеству. Акции разместят с целью увеличить за счет вырученных средств уставный капитал. Размещение на бирже возможно в течение года после регистрации дополнительного выпуска. Об увеличении уставного капитала стало известно в апреле. А в конце мая у Струкова завершился период ограничений на продажу акций из принадлежащего ему пакета. В ноябре 2023 года «ЮГК» разместил на Мосбирже 12,7 млрд штук акций. Эмиссия позволила компании выручить 6,987 млрд рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Холдинг «Южуралзолото группа компаний» («ЮГК») вице-спикера заксобрания Челябинской области Константина Струкова ждет удобного момента для выхода на биржу с новым пакетом акций. Как сообщили в пресс-службе компании, решения о дате и порядке размещения ценных бумаг в настоящий момент отсутствует. «Решение об условиях и порядке размещения, в том числе дате начала размещения акций (SPO), не принято. Оно будет зависеть от конъюнктуры на фондовом рынке», — заявили представители «ЮГК» в блоге. С сообщением компания выступила, разместив информацию о преимущественном выкупе ценных бумаг в рамках дополнительной эмиссии для акционеров по состоянию на 6 мая. Приобрести акции можно будет пропорционально имеющемуся у держателя их количеству. Акции разместят с целью увеличить за счет вырученных средств уставный капитал. Размещение на бирже возможно в течение года после регистрации дополнительного выпуска. Об увеличении уставного капитала стало известно в апреле. А в конце мая у Струкова завершился период ограничений на продажу акций из принадлежащего ему пакета. В ноябре 2023 года «ЮГК» разместил на Мосбирже 12,7 млрд штук акций. Эмиссия позволила компании выручить 6,987 млрд рублей.