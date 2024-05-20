Челябинскому миллиардеру из Forbes разрешили продажу акций на фондовом рынке

Холдинг «Южуралзолото группа компаний» («ЮГК») входящего в список Forbes вице-спикера заксобрания Челябинской области Константина Струкова сможет наполнить фондовый рынок своими акциями. У основного акционера 20 мая заканчивается период, когда он не имел права этого делать.
«В конце мая подходит к концу локап по «ЮГК». Период составил 180 дней», — прокомментировал брокер «БКС» на сайте.
Данные ограничения являются обязательными при первичном размещении на бирже. Срок устанавливается, чтобы увеличение в свободной продаже количества ценных бумаг не смогло обвалить их котировки. Это может негативно отразиться на интересах инвесторов.
Игроки рынка построили прогнозы, воспользуется ли «ЮГК» возможностью для нового размещения акций. Автор канала Inveproject соцсети «Пульс» уверен, что выход на биржу состоится.
«Если SPO пройдет по формату cash in, при котором средства поступают непосредственно в компанию, это станет положительным моментом. В этом случае "ЮГК" сможет несколько снизить свою долговую нагрузку. Однако если произойдет cash out, и деньги получит только Струков, это окажет краткосрочное негативное влияние на курс акций», — отметил эксперт.
Инвестор оценил шансы для обеих схем как равнозначные. В апреле совет директоров золотодобытчика принял решение увеличить уставный капитал. Сделать это менеджмент решил за счет эмиссии акций. В ноябре 2023 года «ЮГК» выпустил 12,7 млрд штук акций. Их реализация принесла компании 6,987 млрд рублей. В составленной по международным стандартам финотчетности компания по итогам года отразила чистую прибыль. Показатель составил 0,7 млрд рублей против чистого убытка в сумме 20,1 млрд рублей в 2022 году. В ноябре 2023 года Forbes оценил стоимость бизнеса Струкова в размере 120 млрд рублей.
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