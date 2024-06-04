Дрон-разведчик США обнаружился неподалеку от Крымского моста

Американский высотный разведывательный беспилотник появился в 170 км от Ялты

05 июня 2024 в 02:57 Размер текста - 17 +

О беспилотнике США вблизи Крыма также сообщалось накануне Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Американский разведывательный беспилотник появился в 170 км от Ялты неподалеку от Крымского моста. Об этом сообщает telegram-канал «Военная хроника». При этом официальной информации об этом не поступало. «Высотный беспилотник-разведчик RQ-4 Global Hawk, уничтоженный в Интернете еще вчера и „заглушенный“ (для верности) сегодня, внезапно „воскрес“ к югу от Крымского моста», — говорится в сообщении «Военной хроники». Уточняется, что дрон включил радиолокационный ответчик и продолжает нарезать круги в воздушном пространстве в 170 км от Ялты. Ранее над Крымом заметили патрулирующий беспилотник США. Как пишет портал Flightradar24, БПЛА вылетел с авиабазы в Италии, проследовал через Болгарию, позже взял курс на полуостров. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американский разведывательный беспилотник появился в 170 км от Ялты неподалеку от Крымского моста. Об этом сообщает telegram-канал «Военная хроника». При этом официальной информации об этом не поступало. «Высотный беспилотник-разведчик RQ-4 Global Hawk, уничтоженный в Интернете еще вчера и „заглушенный“ (для верности) сегодня, внезапно „воскрес“ к югу от Крымского моста», — говорится в сообщении «Военной хроники». Уточняется, что дрон включил радиолокационный ответчик и продолжает нарезать круги в воздушном пространстве в 170 км от Ялты. Ранее над Крымом заметили патрулирующий беспилотник США. Как пишет портал Flightradar24, БПЛА вылетел с авиабазы в Италии, проследовал через Болгарию, позже взял курс на полуостров. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.