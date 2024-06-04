04 июня 2024

Дрон-разведчик США обнаружился неподалеку от Крымского моста

Американский высотный разведывательный беспилотник появился в 170 км от Ялты
© Служба новостей «URA.RU»
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Дроны. stock, бпла, беспилотник, бла,  дрон,  stock
О беспилотнике США вблизи Крыма также сообщалось накануне Фото:
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Американский разведывательный беспилотник появился в 170 км от Ялты неподалеку от Крымского моста. Об этом сообщает telegram-канал «Военная хроника». При этом официальной информации об этом не поступало.

«Высотный беспилотник-разведчик RQ-4 Global Hawk, уничтоженный в Интернете еще вчера и „заглушенный“ (для верности) сегодня, внезапно „воскрес“ к югу от Крымского моста», — говорится в сообщении «Военной хроники». Уточняется, что дрон включил радиолокационный ответчик и продолжает нарезать круги в воздушном пространстве в 170 км от Ялты.

Ранее над Крымом заметили патрулирующий беспилотник США. Как пишет портал Flightradar24, БПЛА вылетел с авиабазы в Италии, проследовал через Болгарию, позже взял курс на полуостров.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.

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Американский разведывательный беспилотник появился в 170 км от Ялты неподалеку от Крымского моста. Об этом сообщает telegram-канал «Военная хроника». При этом официальной информации об этом не поступало. «Высотный беспилотник-разведчик RQ-4 Global Hawk, уничтоженный в Интернете еще вчера и „заглушенный“ (для верности) сегодня, внезапно „воскрес“ к югу от Крымского моста», — говорится в сообщении «Военной хроники». Уточняется, что дрон включил радиолокационный ответчик и продолжает нарезать круги в воздушном пространстве в 170 км от Ялты. Ранее над Крымом заметили патрулирующий беспилотник США. Как пишет портал Flightradar24, БПЛА вылетел с авиабазы в Италии, проследовал через Болгарию, позже взял курс на полуостров. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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