Адвокат Калиничева раскрыла судьбу наследства Заворотнюк

Все имущество, которое осталось после смерти актрисы Анастасии Заворотнюк, будет поделено по закону. Речь идет о собственности, которая была нажита актрисой до брака с фигуристом Петром Чернышевым, и после замужества. Об этом рассказала адвокат Елена Калиничева.
«Имущество Заворотнюк, приобретенное во время брака, будет поделено пополам: половина достанется супругу, а вторая часть будет распределена между детьми и матерью актрисы. Имущество, нажитое до брака, будет разделено поровну между всеми наследниками», — передает «Вечерняя Москва» слова Калиничевой.
Информация о наличии завещания актрисы Заворотнюк пока не раскрыта. В случае его обнаружения, наследство будет распределено согласно ее воле. Заворотнюк с мужем — владельцы роскошного особняка и квартиры в Москве. Актриса передала особняк своим детям Анне и Майклу, оцененный в 160 миллионов рублей. Автомобили, зарегистрированные на ее мать, а также квартира в Москве стоят 50 и 80 миллионов рублей соответственно, отмечает издание.
Заворотнюк скончалась на 54-м году жизни. Новость об этом появилась в ее личном блоге. Актриса заболела в возрасте 47 лет. Тогда были отменены все ее концерты. В 2020 году ей поставили диагноз — глиобластома (самая агрессивная форма опухоли мозга).
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