«Тинькофф» изменил свое название

«Тинькофф» переименовали в Т-банк
© Служба новостей «URA.RU»
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Банкоматы и карты «Тинькофф» вскоре также обновят свой дизайн в соответствии с новым названием Фото:

Группа «Тинькофф», куда входит как сам банк, так и другие сервисы, меняет свое название на Т-Банк. Об этом сообщили в самом банке. Отмечается, что с новым названием банку будет проще объединять все свои сервисы.

«Сначала было слово, теперь — буква. Тинькофф теперь Т-Банк. Да, это официально», — сообщается в официальном telegram-канале организации. Сам канал также обновил название. Постепенно будет обновляться дизайн, включая банковские карты, внешний вид банкоматов и не только.

В мае также сообщалось об объединении банка «Тинькофф» с Росбанком. Тогда отмечалось, что сделку планируют завершить к концу 2024 года.

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Группа «Тинькофф», куда входит как сам банк, так и другие сервисы, меняет свое название на Т-Банк. Об этом сообщили в самом банке. Отмечается, что с новым названием банку будет проще объединять все свои сервисы. «Сначала было слово, теперь — буква. Тинькофф теперь Т-Банк. Да, это официально», — сообщается в официальном telegram-канале организации. Сам канал также обновил название. Постепенно будет обновляться дизайн, включая банковские карты, внешний вид банкоматов и не только. В мае также сообщалось об объединении банка «Тинькофф» с Росбанком. Тогда отмечалось, что сделку планируют завершить к концу 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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