«Тинькофф» изменил свое название

Группа «Тинькофф», куда входит как сам банк, так и другие сервисы, меняет свое название на Т-Банк. Об этом сообщили в самом банке. Отмечается, что с новым названием банку будет проще объединять все свои сервисы.
«Сначала было слово, теперь — буква. Тинькофф теперь Т-Банк. Да, это официально», — сообщается в официальном telegram-канале организации. Сам канал также обновил название. Постепенно будет обновляться дизайн, включая банковские карты, внешний вид банкоматов и не только.
В мае также сообщалось об объединении банка «Тинькофф» с Росбанком. Тогда отмечалось, что сделку планируют завершить к концу 2024 года.
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