Выборы губернатора в Челябинской области будут двухдневными

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Алексей Текслер заявил о намерении выдвижения на выборах губернатора Челябинской области
Алексей Текслер заявил о намерении выдвижения на выборах губернатора Челябинской области Фото:

Выборы губернатора Челябинской области пройдут в течение двух дней — 7 и 8 сентября. Об этом 5 июня сообщили в пресс-службе регионального избиркома.

«Избирательная комиссия региона утвердила проведение голосования на выборах Губернатора Челябинской области в течение двух дней подряд: 7 и 8 сентября 2024 года. Также был утвержден календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов губернатора», — сообщили в пресс-службе избиркома.

Кроме этого, избирком утвердил порядок проведения жеребьевок по распределению между кандидатами эфирного времени и печатной площади в СМИ, а также условия предоставления им помещений для проведения агитации. Также было утверждено количество подписей избирателей и депутатов, необходимых для сбора кандидатами-самовыдвиженцами.

Действующий глава региона Алексей Текслер заявил, что примет участие в выборах губернатора. Его решение поддержал полпред президента в УрФО Владимир Якушев.

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Выборы губернатора Челябинской области пройдут в течение двух дней — 7 и 8 сентября. Об этом 5 июня сообщили в пресс-службе регионального избиркома. «Избирательная комиссия региона утвердила проведение голосования на выборах Губернатора Челябинской области в течение двух дней подряд: 7 и 8 сентября 2024 года. Также был утвержден календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов губернатора», — сообщили в пресс-службе избиркома. Кроме этого, избирком утвердил порядок проведения жеребьевок по распределению между кандидатами эфирного времени и печатной площади в СМИ, а также условия предоставления им помещений для проведения агитации. Также было утверждено количество подписей избирателей и депутатов, необходимых для сбора кандидатами-самовыдвиженцами. Действующий глава региона Алексей Текслер заявил, что примет участие в выборах губернатора. Его решение поддержал полпред президента в УрФО Владимир Якушев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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