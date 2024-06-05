Выборы губернатора в Челябинской области будут двухдневными

Выборы губернатора Челябинской области пройдут в течение двух дней — 7 и 8 сентября. Об этом 5 июня сообщили в пресс-службе регионального избиркома.
«Избирательная комиссия региона утвердила проведение голосования на выборах Губернатора Челябинской области в течение двух дней подряд: 7 и 8 сентября 2024 года. Также был утвержден календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов губернатора», — сообщили в пресс-службе избиркома.
Кроме этого, избирком утвердил порядок проведения жеребьевок по распределению между кандидатами эфирного времени и печатной площади в СМИ, а также условия предоставления им помещений для проведения агитации. Также было утверждено количество подписей избирателей и депутатов, необходимых для сбора кандидатами-самовыдвиженцами.
Действующий глава региона Алексей Текслер заявил, что примет участие в выборах губернатора. Его решение поддержал полпред президента в УрФО Владимир Якушев.
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