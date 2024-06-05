Депутаты челябинского ЗСО обсудят введение прогрессивной шкалы налогов в России

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области 13 июня рассмотрят законопроект, предусматривающий введение в стране прогрессивной системы налогообложения. Об этом сообщили в пресс-службе ЗСО. Спикер заксобрания области Олег Гербер прокомментировал основные положения законопроекта.
«Уверен, что на заседании законопроект будет поддержан. Абсолютно все коллеги работают в своих округах с жителями, и прямо или косвенно запрос на справедливость звучит всегда. Проектом предусмотрен целый ряд изменений, направленных именно на совершенствование и установление более справедливой налоговой системы. Увеличение налогов коснется тех, кто получает большие и очень большие доходы. При этом подавляющее большинство наших жителей только выиграют, особенно семьи с детьми», — подчеркнул Гербер.
По словам Гербера, с точки зрения бизнеса также предполагаются важные изменения. Выравнивание конкурентных условий, фактическое блокирование различных схем по уходу от налогов в виде дробления и прочего. И современный уровень цифровизации нашей налоговой службы, позволяет это гарантировать. Для тех, кто инвестирует, все также открыты дополнительные возможности.
«Думаю, будут еще и новые механизмы поддержки компаний, которые вкладываются в развитие страны. В целом регионы от налоговых изменений получат только плюсы. Об этом во время обсуждения предлагаемых новаций говорил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Наша область уже достигла серьезных результатов в части развития инфраструктуры — дорог, школ, больниц, спортивных и культурных объектов. Все это видно невооруженным взглядом. Убежден, что после модернизации налоговой системы набранные темпы развития социальной сферы, улучшения качества жизни южноуральцев будут только нарастать», — сообщил Гербер.
Госдума предлагала ввести дифференцированный НДФЛ с двух средних зарплат по России (150 тысяч рублей). Правительство приняло решение поднять эту планку до 200 тысяч рублей.
Согласно законопроекту, при доходе до 200 тысяч рублей в месяц сохраняется ставка 13%. В случае дохода с 2,4 млн до 5 млн рублей, она становится 15%. От 5 млн до 20 млн рублей — 18%, а от 20 до 50 млн рублей — 20%. Ставка при доходе свыше 50 млн рублей составит 22%. Нововведения в НДФЛ не затронут участников СВО, для которых сохранится ставка в 13 и 15% на доходы свыше 5 млн рублей. Также устанавливается ставка в 13% на доходы от продажи имущества до 2,4 млн рублей и 15% — свыше этой суммы. Предельная ставка в 15% сохраняется для доходов в виде дивидендов и других инвестиционных доходов, а также для граждан, чьи доходы при реализации ценных бумаг со сроком владения более 5 лет превышают 50 млн рублей.
В настоящее время в стране действует «плоская» система налогообложения — независимо от размера доходов граждане платят с них налог в размере 13%. В случае принятия изменений новая система налогобложения будет действовать с 1 января 2025 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!