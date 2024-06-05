Раненый российский солдат уничтожил вражеский танк Т-64 во время контрнаступления ВСУ. Сообщается, что за свой подвиг он получил «Орден мужества».
«Солдат ВС РФ с осколочным ранением колена в одиночку уничтожил модернизированный танк Т-64 во время контрнаступления ВСУ», — сообщили в telegram-канале Mash. Отмечается, что солдат ударил по танку из РШГ (реактивная штурмовая граната — прим. URA.RU).
Ранее сообщалось, что один из российских бойцов с позывным «Адлер» спасся от атаки дронов ВСУ, притворившись мертвым. По его словам, дроны не стали сбрасывать снаряды, а лишь покружили и улетели.
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