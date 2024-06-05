Раненый российский боец в одиночку уничтожил танк ВСУ под Авдеевкой. Видео

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Раненый солдат ВС РФ уничтожил вражеский танк Т-64
Раненый солдат ВС РФ уничтожил вражеский танк Т-64 Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Раненый российский солдат уничтожил вражеский танк Т-64 во время контрнаступления ВСУ. Сообщается, что за свой подвиг он получил «Орден мужества».

«Солдат ВС РФ с осколочным ранением колена в одиночку уничтожил модернизированный танк Т-64 во время контрнаступления ВСУ», — сообщили в telegram-канале Mash. Отмечается, что солдат ударил по танку из РШГ (реактивная штурмовая граната — прим. URA.RU).

Ранее сообщалось, что один из российских бойцов с позывным «Адлер» спасся от атаки дронов ВСУ, притворившись мертвым. По его словам, дроны не стали сбрасывать снаряды, а лишь покружили и улетели.

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Раненый российский солдат уничтожил вражеский танк Т-64 во время контрнаступления ВСУ. Сообщается, что за свой подвиг он получил «Орден мужества». «Солдат ВС РФ с осколочным ранением колена в одиночку уничтожил модернизированный танк Т-64 во время контрнаступления ВСУ», — сообщили в telegram-канале Mash. Отмечается, что солдат ударил по танку из РШГ (реактивная штурмовая граната — прим. URA.RU). Ранее сообщалось, что один из российских бойцов с позывным «Адлер» спасся от атаки дронов ВСУ, притворившись мертвым. По его словам, дроны не стали сбрасывать снаряды, а лишь покружили и улетели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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