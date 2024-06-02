Российский боец рассказал, как обхитрил рой дронов ВСУ и выжил

Российский боец с позывным «Адлер» рассказал, как спасся от атаки дронов ВСУ. Когда военные подошли к месту гибели своих сослуживцев, в небе появился отряд украинских беспилотников. Чтобы спастись, он притворился мертвым. К его удивлению, дроны не стали сбрасывать снаряды, а лишь покружили и улетели.
«Я притворился мертвым. Где-то около часа так пролежал. Потом — не знаю, почему, — но птички не стали сбрасывать никакие снаряды, покружили и улетели», — передает слова военного «Российская газета». Этот кадровый офицер был награжден орденом Мужества. Он принял участие в параде Победы 9 мая в Москве. Кроме того, «Адлер» пишет небольшие рассказы, которые планирует издать в виде книги в будущем.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.