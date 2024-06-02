Российский боец рассказал, как обхитрил рой дронов ВСУ и выжил

Боец ВС РФ притворился мертвым, чтобы избежать атаки со стороны дронов
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Российский военный избежал атаки со стороны отряда беспилотников ВСУ
Российский военный избежал атаки со стороны отряда беспилотников ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российский боец с позывным «Адлер» рассказал, как спасся от атаки дронов ВСУ. Когда военные подошли к месту гибели своих сослуживцев, в небе появился отряд украинских беспилотников. Чтобы спастись, он притворился мертвым. К его удивлению, дроны не стали сбрасывать снаряды, а лишь покружили и улетели.

«Я притворился мертвым. Где-то около часа так пролежал. Потом — не знаю, почему, — но птички не стали сбрасывать никакие снаряды, покружили и улетели», — передает слова военного «Российская газета». Этот кадровый офицер был награжден орденом Мужества. Он принял участие в параде Победы 9 мая в Москве. Кроме того, «Адлер» пишет небольшие рассказы, которые планирует издать в виде книги в будущем.

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Российский боец с позывным «Адлер» рассказал, как спасся от атаки дронов ВСУ. Когда военные подошли к месту гибели своих сослуживцев, в небе появился отряд украинских беспилотников. Чтобы спастись, он притворился мертвым. К его удивлению, дроны не стали сбрасывать снаряды, а лишь покружили и улетели. «Я притворился мертвым. Где-то около часа так пролежал. Потом — не знаю, почему, — но птички не стали сбрасывать никакие снаряды, покружили и улетели», — передает слова военного «Российская газета». Этот кадровый офицер был награжден орденом Мужества. Он принял участие в параде Победы 9 мая в Москве. Кроме того, «Адлер» пишет небольшие рассказы, которые планирует издать в виде книги в будущем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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