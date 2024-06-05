Турчак сказал прощальное слово в Совете Федерации

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Форум ветеранов СВО "Вместе победим 2024". Москва, турчак андрей
Андрей Турчак поблагодарил свих коллег в Совфеде за плодотворную работу Фото:

Экс-сенатор Андрей Турчак, которого в связи с новым назначением на должность врио главы Республики Алтай сняли с должности в Совфеде, попрощался со своими коллегами. Кадры с заключительными словами опубликованы в telegram-канале самого Турчака.

«Благодарю Совет Федерации. Коллег-сенаторов, председателя СФ Валентину Матвиенко — за совместную работу. <…> Уверен, мы ее продолжим», — подчеркнул Турчак. Бывший сенатор рассказал, что Совет Российской Федерации способен на сегодня решать любые задачи. Также он поблагодарил президента страны Владимира Путина за оказанное доверие.

Андрей Турчак накануне лично президентом Путиным был назначен на должность врио губернатора Республики Алтай. На следующий день Совфед РФ досрочно снял Турчака с должности первого вице-спикера. Политологи уверены, что Турчак справится со своими обязанностями на новом посту, передает Life.

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Экс-сенатор Андрей Турчак, которого в связи с новым назначением на должность врио главы Республики Алтай сняли с должности в Совфеде, попрощался со своими коллегами. Кадры с заключительными словами опубликованы в telegram-канале самого Турчака. «Благодарю Совет Федерации. Коллег-сенаторов, председателя СФ Валентину Матвиенко — за совместную работу. <…> Уверен, мы ее продолжим», — подчеркнул Турчак. Бывший сенатор рассказал, что Совет Российской Федерации способен на сегодня решать любые задачи. Также он поблагодарил президента страны Владимира Путина за оказанное доверие. Андрей Турчак накануне лично президентом Путиным был назначен на должность врио губернатора Республики Алтай. На следующий день Совфед РФ досрочно снял Турчака с должности первого вице-спикера. Политологи уверены, что Турчак справится со своими обязанностями на новом посту, передает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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