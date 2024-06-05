В Екатеринбурге дом Топоркова, который сносил скандальный бизнесмен, признали памятником

В Екатеринбурге усадьбу Топоркова внесли в перечень выявленных ОКН

05 июня 2024 в 15:44 Размер текста - 17 +

Дом Топоркова частично уничтожили в январе Фото: Илья Московец © URA.RU Старинную усадьбу Топоркова, которую пыталась снести компания Максима Пузанкова — экс-руководитель турагентств «Клео Тур», «Тур-Бокс» и VISTA, бывший президент Уральской ассоциации туризма, признали памятником. Дом внесли в перечень выявленных объектов культурного наследия региона 4 июня, указано на сайте Управления госохраны объектов культурного наследия. «Спасибо каждому, кто писал письма в прокуратуру, в Управление госохраны, мэру и губернатору, и звонил в полицию, когда шел снос. Спасибо Олегу Букину за грамотно составленную заявку на постановку на охрану. Спасибо «Уральский хронотоп», «Реальная история, фонд «Внимание», ВООПИиК, федеральной команде «Том Сойер Фест» и кафедре реставрации Томского университета за письма поддержки», — написали защитники дома в telegram-канале «Том Сойер Фест». Общественникам предстоит законсервировать здание, заняться его реставрацией и провести переговоры с собственником. Сносить дом Топоркова начали в ночь с 23 на 24 января, что возмутило волонтеров, которые восстанавливали здание 2019 году. В мэрии заявляли, что о сносе дома ее никто не уведомлял. Защитники усадьбы написали письмо на имя губернатора Евгения Куйвашева, и именно по его решению, как сообщал депутат Госдумы Александр Хинштейн, демонтаж остановили. Усадьба принадлежит компании «Экосистема-СМБ» Максима Пузанкова. В начале мая он был объявлен в розыск. Претензии к нему, вероятно, возникли в рамках уголовного дела о мошенничестве в отношении бывшей невестки первого вице-спикера свердловского заксобрания, экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого Анастасии. Подробно об этом деле — в отдельном сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Старинную усадьбу Топоркова, которую пыталась снести компания Максима Пузанкова — экс-руководитель турагентств «Клео Тур», «Тур-Бокс» и VISTA, бывший президент Уральской ассоциации туризма, признали памятником. Дом внесли в перечень выявленных объектов культурного наследия региона 4 июня, указано на сайте Управления госохраны объектов культурного наследия. «Спасибо каждому, кто писал письма в прокуратуру, в Управление госохраны, мэру и губернатору, и звонил в полицию, когда шел снос. Спасибо Олегу Букину за грамотно составленную заявку на постановку на охрану. Спасибо «Уральский хронотоп», «Реальная история, фонд «Внимание», ВООПИиК, федеральной команде «Том Сойер Фест» и кафедре реставрации Томского университета за письма поддержки», — написали защитники дома в telegram-канале «Том Сойер Фест». Общественникам предстоит законсервировать здание, заняться его реставрацией и провести переговоры с собственником. Сносить дом Топоркова начали в ночь с 23 на 24 января, что возмутило волонтеров, которые восстанавливали здание 2019 году. В мэрии заявляли, что о сносе дома ее никто не уведомлял. Защитники усадьбы написали письмо на имя губернатора Евгения Куйвашева, и именно по его решению, как сообщал депутат Госдумы Александр Хинштейн, демонтаж остановили. Усадьба принадлежит компании «Экосистема-СМБ» Максима Пузанкова. В начале мая он был объявлен в розыск. Претензии к нему, вероятно, возникли в рамках уголовного дела о мошенничестве в отношении бывшей невестки первого вице-спикера свердловского заксобрания, экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого Анастасии. Подробно об этом деле — в отдельном сюжете URA.RU.