04 июня 2024

Gayazovs Brothers и Губерниев выступят в Тюмени на масштабном шоу

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт пройдет в Тюмени в июле
Концерт пройдет в Тюмени в июле Фото:

В Тюмени пройдёт благотворительный концерт, на котором споет группа Gayazovs Brothers, а проведет шоу спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Как рассказали URA.RU организаторы события, все средства от продажи билетов пойдут на развитие детского футбола.

«Большой благотворительный концерт, организованный бизнес-экосистемой „Соболев Альянс“ — масштабное социальное событие. На концерте выступят Gayazovs Brothers, Сергей Бобунец, DJ Groove. Проведает мероприятие спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Все средства пойдут на развитие „Академии футбола“», — рассказали URA.RU организаторы.

Концерт состоится в Тюмени 14 июля. «Академия футбола» — социальный проект, направленный на развитие детского футбола в регионе.

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В Тюмени пройдёт благотворительный концерт, на котором споет группа Gayazovs Brothers, а проведет шоу спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Как рассказали URA.RU организаторы события, все средства от продажи билетов пойдут на развитие детского футбола. «Большой благотворительный концерт, организованный бизнес-экосистемой „Соболев Альянс“ — масштабное социальное событие. На концерте выступят Gayazovs Brothers, Сергей Бобунец, DJ Groove. Проведает мероприятие спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Все средства пойдут на развитие „Академии футбола“», — рассказали URA.RU организаторы. Концерт состоится в Тюмени 14 июля. «Академия футбола» — социальный проект, направленный на развитие детского футбола в регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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