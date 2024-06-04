Gayazovs Brothers и Губерниев выступят в Тюмени на масштабном шоу

В Тюмени пройдёт благотворительный концерт, на котором споет группа Gayazovs Brothers, а проведет шоу спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Как рассказали URA.RU организаторы события, все средства от продажи билетов пойдут на развитие детского футбола.
«Большой благотворительный концерт, организованный бизнес-экосистемой „Соболев Альянс“ — масштабное социальное событие. На концерте выступят Gayazovs Brothers, Сергей Бобунец, DJ Groove. Проведает мероприятие спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Все средства пойдут на развитие „Академии футбола“», — рассказали URA.RU организаторы.
Концерт состоится в Тюмени 14 июля. «Академия футбола» — социальный проект, направленный на развитие детского футбола в регионе.
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