«Все логично и честно»: не платившая налоги блогер Лерчек поддержала новую налоговую систему

Блогер Лерчек заявила, что является амбассадором ФНС

05 июня 2024 в 16:57 Размер текста - 17 +

Блогер Лерчек назвала себя амбассадором ФНС Фото: Максим Григорьев/ТАСС Блогер Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, высказалась в поддержку нововведений в систему налогообложения. Она отметила, что в новой системе все логично и честно. «Логично, как всегда — чем больше зарабатываешь, тем больше платишь, все, в принципе, честно» — сказала Лерчек, передает РБК. Она добавила, что получала предложение стать лицом бренда для продвижения идеи уплаты налогов. По словам блогера, она итак делает это бесплатно и является амбассадором ФНС. Кроме того, она этим гордится. Против семьи Чекалиных были возбуждены два уголовных дела. Первое из-за уклонения от уплаты налогов было в марте 2023 года. Второе дело — об отмывании средств в особо крупном размере в этом же месяце. Семья блогеров Чекалиных выплатила долг по налогам в 504 миллиона рублей. В связи с этим уголовное преследование по делу об уклонении от уплаты налогов было прекращено, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Блогер Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, высказалась в поддержку нововведений в систему налогообложения. Она отметила, что в новой системе все логично и честно. «Логично, как всегда — чем больше зарабатываешь, тем больше платишь, все, в принципе, честно» — сказала Лерчек, передает РБК. Она добавила, что получала предложение стать лицом бренда для продвижения идеи уплаты налогов. По словам блогера, она итак делает это бесплатно и является амбассадором ФНС. Кроме того, она этим гордится. Против семьи Чекалиных были возбуждены два уголовных дела. Первое из-за уклонения от уплаты налогов было в марте 2023 года. Второе дело — об отмывании средств в особо крупном размере в этом же месяце. Семья блогеров Чекалиных выплатила долг по налогам в 504 миллиона рублей. В связи с этим уголовное преследование по делу об уклонении от уплаты налогов было прекращено, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.