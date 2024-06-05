Сырский пожаловался на тяжелую ситуацию у Волчанска и Часова Яра

05 июня 2024 в 17:53 Размер текста - 17 +

Российские войска сковывают ВСУ, сообщил Сырский Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Для ВСУ сложилась тяжелая ситуация у Волчанска и Часова Яра из-за наступления российской армии. Об этом сообщил глава ВСУ Александр Сырский. «[ВС РФ] проводит активные штурмовые действия в Волчанске и на подступах к Часову Яру с целью овладения и взятия под контроль этих двух населенных пунктов. <…> В целом ситуация остается сложной из-за высокой интенсивности боевых действий и широкого использования противником бронетехники, применения значительного количества управляемых авиационных бомб», — написал Сырский в Telegram. По его заявлению, для ВСУ также сложилась тяжелая ситуация на Кураховском, Покровском, Купянском, Харьковском направлениях. Как сказал Сырский, ВС России «растягивают линию фронта и сковывают укаинские войска». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Для ВСУ сложилась тяжелая ситуация у Волчанска и Часова Яра из-за наступления российской армии. Об этом сообщил глава ВСУ Александр Сырский. «[ВС РФ] проводит активные штурмовые действия в Волчанске и на подступах к Часову Яру с целью овладения и взятия под контроль этих двух населенных пунктов. <…> В целом ситуация остается сложной из-за высокой интенсивности боевых действий и широкого использования противником бронетехники, применения значительного количества управляемых авиационных бомб», — написал Сырский в Telegram. По его заявлению, для ВСУ также сложилась тяжелая ситуация на Кураховском, Покровском, Купянском, Харьковском направлениях. Как сказал Сырский, ВС России «растягивают линию фронта и сковывают укаинские войска».