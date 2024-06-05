Сырский пожаловался на тяжелую ситуацию у Волчанска и Часова Яра

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, всу,  stock
Российские войска сковывают ВСУ, сообщил Сырский Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Для ВСУ сложилась тяжелая ситуация у Волчанска и Часова Яра из-за наступления российской армии. Об этом сообщил глава ВСУ Александр Сырский.

«[ВС РФ] проводит активные штурмовые действия в Волчанске и на подступах к Часову Яру с целью овладения и взятия под контроль этих двух населенных пунктов. <…> В целом ситуация остается сложной из-за высокой интенсивности боевых действий и широкого использования противником бронетехники, применения значительного количества управляемых авиационных бомб», — написал Сырский в Telegram.

По его заявлению, для ВСУ также сложилась тяжелая ситуация на Кураховском, Покровском, Купянском, Харьковском направлениях. Как сказал Сырский, ВС России «растягивают линию фронта и сковывают укаинские войска».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Для ВСУ сложилась тяжелая ситуация у Волчанска и Часова Яра из-за наступления российской армии. Об этом сообщил глава ВСУ Александр Сырский. «[ВС РФ] проводит активные штурмовые действия в Волчанске и на подступах к Часову Яру с целью овладения и взятия под контроль этих двух населенных пунктов. <…> В целом ситуация остается сложной из-за высокой интенсивности боевых действий и широкого использования противником бронетехники, применения значительного количества управляемых авиационных бомб», — написал Сырский в Telegram. По его заявлению, для ВСУ также сложилась тяжелая ситуация на Кураховском, Покровском, Купянском, Харьковском направлениях. Как сказал Сырский, ВС России «растягивают линию фронта и сковывают укаинские войска».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...