15-миллионный гость выставки «Россия» выиграл поездку в Северную Осетию. Фото

05 июня 2024 в 19:20 Размер текста - 17 +

Наталия Корнеева пришла на международную выставку-форум «Россия» с семьей Фото: Сергей Баранов / Пресс-служба Выставки «Россия» Наталия Корнеева из Ялты стала 15-миллионным посетителем Международной выставки-форума «Россия». Ее вместе с супругом Антоном и детьми — восьмилетним Ярославом и пятилетней Варварой — поздравили организаторы выставки. В качестве приза Наталия получила сертификат на семейное путешествие в Республику Северная Осетия — Алания. Об этом сообщили в пресс-службе выставки. «Поздравили юбилейного посетителя <…> и вручили сертификат на семейное путешествие в Республику Северная Осетия — Алания», — говорится в сообщении пресс-службы. Там добавили, что в этом году в Республике отмечаются сразу три даты: 100-летие ее образования, 250-летие присоединения Осетии к России и 240 лет городу Владикавказу. Ранее в Москве на выставке-форуме «Россия» встретили 14-миллионного гостя. Им стал восьмилетний мальчик из Камчатского края Кирилл Старов. Ему и его семье подарили экскурсию по местам детства ученого Дмитрия Менделеева в Тобольске, а также дали познакомиться с прямым наследием великого ученого. Выставка-форум «Россия» открыта для всех посетителей с 4 ноября 2023 года до 8 июля 2024 года. Она проходит в Москве, на территории ВДНХ. В декабре выставку впервые лично посетил президент РФ Владимир Путин. На выставке «Россия» поздравили юбилейного посетителя на стенде Северной Осетии-Алании Фото: Сергей Баранов / Пресс-служба Выставки «Россия» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Наталия Корнеева из Ялты стала 15-миллионным посетителем Международной выставки-форума «Россия». Ее вместе с супругом Антоном и детьми — восьмилетним Ярославом и пятилетней Варварой — поздравили организаторы выставки. В качестве приза Наталия получила сертификат на семейное путешествие в Республику Северная Осетия — Алания. Об этом сообщили в пресс-службе выставки. «Поздравили юбилейного посетителя <…> и вручили сертификат на семейное путешествие в Республику Северная Осетия — Алания», — говорится в сообщении пресс-службы. Там добавили, что в этом году в Республике отмечаются сразу три даты: 100-летие ее образования, 250-летие присоединения Осетии к России и 240 лет городу Владикавказу. Ранее в Москве на выставке-форуме «Россия» встретили 14-миллионного гостя. Им стал восьмилетний мальчик из Камчатского края Кирилл Старов. Ему и его семье подарили экскурсию по местам детства ученого Дмитрия Менделеева в Тобольске, а также дали познакомиться с прямым наследием великого ученого. Выставка-форум «Россия» открыта для всех посетителей с 4 ноября 2023 года до 8 июля 2024 года. Она проходит в Москве, на территории ВДНХ. В декабре выставку впервые лично посетил президент РФ Владимир Путин.