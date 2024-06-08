Сотни свердловчан приехали посмотреть на трофейное оружие НАТО. Фото

В Верхней Пышме открылась выставка трофейной техники НАТО

08 июня 2024 в 11:14 Размер текста - 17 +

Оружие Запада ранее в Москве вызвало ажиотаж Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Верхней Пышме открылась выставка трофейной техники НАТО, ранее вызвавшая ажиотаж в Москве. Посмотреть на подбитые боевые машины приехали сотни людей из разных городов Свердловской области, передает корреспондент URA.RU. «Посетители с удовольствием фотографируются на фоне подбитых броневиков, самоходок и других тяжелых машин. Особый интерес вызывает американский Abrams, который на Западе считается непобедимым. Людей очень много, хотя и без таких очередей, как в Москве. Настроение у всех приподнятое, радостное», — рассказывает журналист. Все трофейные образцы привезены с фронта: их уничтожили военнослужащие группировки «Центр» в зоне проведения СВО. В мае эти экспонаты были представлены в Москве на Поклонной горе. Там выставка произвела сенсацию: жители и гости столицы выстраивались в очереди за день до открытия, чтобы посмотреть на «непобедимое» оружие НАТО. Свердловчане заранее пришли на выставку, чтобы посмотреть на технику без давки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Многие экспонаты имеют следы от пуль и осколков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Есть на выставке и беспилотники Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Верхней Пышме открылась выставка трофейной техники НАТО, ранее вызвавшая ажиотаж в Москве. Посмотреть на подбитые боевые машины приехали сотни людей из разных городов Свердловской области, передает корреспондент URA.RU. «Посетители с удовольствием фотографируются на фоне подбитых броневиков, самоходок и других тяжелых машин. Особый интерес вызывает американский Abrams, который на Западе считается непобедимым. Людей очень много, хотя и без таких очередей, как в Москве. Настроение у всех приподнятое, радостное», — рассказывает журналист. Все трофейные образцы привезены с фронта: их уничтожили военнослужащие группировки «Центр» в зоне проведения СВО. В мае эти экспонаты были представлены в Москве на Поклонной горе. Там выставка произвела сенсацию: жители и гости столицы выстраивались в очереди за день до открытия, чтобы посмотреть на «непобедимое» оружие НАТО.