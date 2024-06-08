В Верхней Пышме открылась выставка трофейной техники НАТО, ранее вызвавшая ажиотаж в Москве. Посмотреть на подбитые боевые машины приехали сотни людей из разных городов Свердловской области, передает корреспондент URA.RU.
«Посетители с удовольствием фотографируются на фоне подбитых броневиков, самоходок и других тяжелых машин. Особый интерес вызывает американский Abrams, который на Западе считается непобедимым. Людей очень много, хотя и без таких очередей, как в Москве. Настроение у всех приподнятое, радостное», — рассказывает журналист.
Все трофейные образцы привезены с фронта: их уничтожили военнослужащие группировки «Центр» в зоне проведения СВО. В мае эти экспонаты были представлены в Москве на Поклонной горе. Там выставка произвела сенсацию: жители и гости столицы выстраивались в очереди за день до открытия, чтобы посмотреть на «непобедимое» оружие НАТО.
Свердловчане заранее пришли на выставку, чтобы посмотреть на технику без давки
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В Верхней Пышме открылась выставка трофейной техники НАТО, ранее вызвавшая ажиотаж в Москве. Посмотреть на подбитые боевые машины приехали сотни людей из разных городов Свердловской области, передает корреспондент URA.RU. «Посетители с удовольствием фотографируются на фоне подбитых броневиков, самоходок и других тяжелых машин. Особый интерес вызывает американский Abrams, который на Западе считается непобедимым. Людей очень много, хотя и без таких очередей, как в Москве. Настроение у всех приподнятое, радостное», — рассказывает журналист. Все трофейные образцы привезены с фронта: их уничтожили военнослужащие группировки «Центр» в зоне проведения СВО. В мае эти экспонаты были представлены в Москве на Поклонной горе. Там выставка произвела сенсацию: жители и гости столицы выстраивались в очереди за день до открытия, чтобы посмотреть на «непобедимое» оружие НАТО.