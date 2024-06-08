Брата и сестру, найденных в свердловском лесу после нескольких дней поисков, транспортируют в тюменскую больницу на вертолете Центра медицины катастроф. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Свердловской области.
«Вертолет санавиации со специализированной бригадой ТЦМК на борту приземлился на территории больницы. После комплексного обследования спасённых детей и оценки их состояния было принято решение по просьбе матери ребят транспортировать обоих пациентов в одну из больниц Тюмени», — говорится в telegram-канале ведомства.
По словам врачей, состояние детей средней степени тяжести, стабильное. В больнице были проведены все необходимые исследования и лечение.
Детей нашли утром 8 июня и перевезли на машине скорой медицинской помощи в Слободо-Туринскую больницу в Свердловской области. Там их допросили следователи в рамках уголовного дела по факту пропажи. Подробнее о ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU.
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