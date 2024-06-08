Заблудившиеся в свердловском лесу дети два дня ждали дедушку в шалаше

08 июня 2024 в 15:20 Размер текста - 17 +

Два дня, пока шли поиски, дети ждали, когда их найдет дед Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В свердловском лесу пропали дети из Тюмени Вика и Гриша Крепп — тюменские брат и сестра, которых пять суток искали в Свердловской области, два дня ждали на одном месте, когда за ними придет их дед. Подробности истории URA.RU рассказал источник, близкий к поисково-спасательной операции. «Получилось так, что они вернулись туда, где были на рыбалке с дедушкой, и там в этом шалашике провели два дня. Думали, что дед туда придет за ними», — объяснил собеседник агентства. Брат и сестра были найдены на пятые сутки: все это время юные тюменцы блуждали в лесу. С ними были две собаки охотничьей породы бигль — их тоже благополучно нашли. Мать детей ранее объясняла, что собаки — еще щенки, которые только начали заниматься с кинологами. Поэтому они не сумели вывести ребят из леса. Подробнее об истории со счастливым концом — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вика и Гриша Крепп — тюменские брат и сестра, которых пять суток искали в Свердловской области, два дня ждали на одном месте, когда за ними придет их дед. Подробности истории URA.RU рассказал источник, близкий к поисково-спасательной операции. «Получилось так, что они вернулись туда, где были на рыбалке с дедушкой, и там в этом шалашике провели два дня. Думали, что дед туда придет за ними», — объяснил собеседник агентства. Брат и сестра были найдены на пятые сутки: все это время юные тюменцы блуждали в лесу. С ними были две собаки охотничьей породы бигль — их тоже благополучно нашли. Мать детей ранее объясняла, что собаки — еще щенки, которые только начали заниматься с кинологами. Поэтому они не сумели вывести ребят из леса. Подробнее об истории со счастливым концом — в сюжете URA.RU.