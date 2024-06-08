08 июня 2024

Заблудившиеся в свердловском лесу дети два дня ждали дедушку в шалаше

© Служба новостей «URA.RU»
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Поиски детей. Липчинское , поиски пропавших людей, поиски детей
Два дня, пока шли поиски, дети ждали, когда их найдет дед Фото:
новость из сюжета
В свердловском лесу пропали дети из Тюмени

Вика и Гриша Крепп — тюменские брат и сестра, которых пять суток искали в Свердловской области, два дня ждали на одном месте, когда за ними придет их дед. Подробности истории URA.RU рассказал источник, близкий к поисково-спасательной операции.

«Получилось так, что они вернулись туда, где были на рыбалке с дедушкой, и там в этом шалашике провели два дня. Думали, что дед туда придет за ними», — объяснил собеседник агентства.

Брат и сестра были найдены на пятые сутки: все это время юные тюменцы блуждали в лесу. С ними были две собаки охотничьей породы бигль — их тоже благополучно нашли. Мать детей ранее объясняла, что собаки — еще щенки, которые только начали заниматься с кинологами. Поэтому они не сумели вывести ребят из леса. Подробнее об истории со счастливым концом — в сюжете URA.RU.

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Вика и Гриша Крепп — тюменские брат и сестра, которых пять суток искали в Свердловской области, два дня ждали на одном месте, когда за ними придет их дед. Подробности истории URA.RU рассказал источник, близкий к поисково-спасательной операции. «Получилось так, что они вернулись туда, где были на рыбалке с дедушкой, и там в этом шалашике провели два дня. Думали, что дед туда придет за ними», — объяснил собеседник агентства. Брат и сестра были найдены на пятые сутки: все это время юные тюменцы блуждали в лесу. С ними были две собаки охотничьей породы бигль — их тоже благополучно нашли. Мать детей ранее объясняла, что собаки — еще щенки, которые только начали заниматься с кинологами. Поэтому они не сумели вывести ребят из леса. Подробнее об истории со счастливым концом — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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