Заблудившиеся в свердловском лесу дети два дня ждали дедушку в шалаше

Вика и Гриша Крепп — тюменские брат и сестра, которых пять суток искали в Свердловской области, два дня ждали на одном месте, когда за ними придет их дед. Подробности истории URA.RU рассказал источник, близкий к поисково-спасательной операции.
«Получилось так, что они вернулись туда, где были на рыбалке с дедушкой, и там в этом шалашике провели два дня. Думали, что дед туда придет за ними», — объяснил собеседник агентства.
Брат и сестра были найдены на пятые сутки: все это время юные тюменцы блуждали в лесу. С ними были две собаки охотничьей породы бигль — их тоже благополучно нашли. Мать детей ранее объясняла, что собаки — еще щенки, которые только начали заниматься с кинологами. Поэтому они не сумели вывести ребят из леса. Подробнее об истории со счастливым концом — в сюжете URA.RU.
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