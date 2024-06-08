Свердловская компания объявила премию в 15 млн рублей за сбитый истребитель F-16

Свердловская компания «ФОРЭС» наградит тех, кому первым удастся сбить истребитель F-16, который планируют поставить на Украину западные страны. Об этом сообщил гендиректор компании Сергей Шмотьев.
«Уральская компания „Форэс“ объявила премию в размере 15 млн рублей за первый сбитый истребитель F-16... Выплаты получат и те, кто подбивает танки, поставленные странами Запада Украине», — сказал Сергей Шмотьев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) ТАСС.
В начале июня министр иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот заявил, что страна передаст Украине 24 истребителя F-16 для использования в военных операциях. Помимо этого, Киеву разрешат использовать самолеты для ударов по территории России. Первая группа украинских военных уже прошла курс обучения для полетов на американских истребителях.
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