08 июня 2024

Свердловская компания объявила премию в 15 млн рублей за сбитый истребитель F-16

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выплата придет тем, кто первый собьет американский истребитель
Выплата придет тем, кто первый собьет американский истребитель Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Свердловская компания «ФОРЭС» наградит тех, кому первым удастся сбить истребитель F-16, который планируют поставить на Украину западные страны. Об этом сообщил гендиректор компании Сергей Шмотьев.

«Уральская компания „Форэс“ объявила премию в размере 15 млн рублей за первый сбитый истребитель F-16... Выплаты получат и те, кто подбивает танки, поставленные странами Запада Украине», — сказал Сергей Шмотьев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) ТАСС.

В начале июня министр иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот заявил, что страна передаст Украине 24 истребителя F-16 для использования в военных операциях. Помимо этого, Киеву разрешат использовать самолеты для ударов по территории России. Первая группа украинских военных уже прошла курс обучения для полетов на американских истребителях.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Свердловская компания «ФОРЭС» наградит тех, кому первым удастся сбить истребитель F-16, который планируют поставить на Украину западные страны. Об этом сообщил гендиректор компании Сергей Шмотьев. «Уральская компания „Форэс“ объявила премию в размере 15 млн рублей за первый сбитый истребитель F-16... Выплаты получат и те, кто подбивает танки, поставленные странами Запада Украине», — сказал Сергей Шмотьев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) ТАСС. В начале июня министр иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот заявил, что страна передаст Украине 24 истребителя F-16 для использования в военных операциях. Помимо этого, Киеву разрешат использовать самолеты для ударов по территории России. Первая группа украинских военных уже прошла курс обучения для полетов на американских истребителях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...