В одном из дворов Челябинска устроили ночные разборки со стрельбой. Видео

Во дворе дома на улице Ворошилова в Челябинске неизвестные устроили стрельбу

08 июня 2024 в 22:27 Размер текста - 17 +

Выстрелы в одном из дворов на улице Ворошилова предположительно были произведены из сигнального пистолета Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Во дворе жилого дома на Ворошилова в ночь на 8 июня неизвестные устроили стрельбу. На кадрах, которые прислала читательница URA.RU, видно, как группа мужчин выходит из автомобиля и производит выстрелы из пистолета. «В соседнем дворе ночью какие-то люди устроили стрельбу, я аж проснулась от этого. Мужчины попали на камеры домофона, видео скинули в группу двора», — сообщает читательница. Как прокомментировали URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, руководство главка взяло на контроль расследование инцидента. Сообщение поступило около трех часов ночи 8 июня. В настоящее время оперуполномоченные и участковые проводят комплекс мероприятий по установлению обстоятельств инцидента. По предварительным данным, выстрел был произведен из сигнального пистолета. В медицинские учреждения никто не обращался. Ранее в Челябинске вагнеровца, участвовавшего в драке со стрельбой, отправили в СИЗО. Разборки из-за девушки на улице Коммунаров попали на видео 25 мая. Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин потребовал региональный СУ СК доложить об обстоятельствах расследования уголовное дела. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во дворе жилого дома на Ворошилова в ночь на 8 июня неизвестные устроили стрельбу. На кадрах, которые прислала читательница URA.RU, видно, как группа мужчин выходит из автомобиля и производит выстрелы из пистолета. «В соседнем дворе ночью какие-то люди устроили стрельбу, я аж проснулась от этого. Мужчины попали на камеры домофона, видео скинули в группу двора», — сообщает читательница. Как прокомментировали URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, руководство главка взяло на контроль расследование инцидента. Сообщение поступило около трех часов ночи 8 июня. В настоящее время оперуполномоченные и участковые проводят комплекс мероприятий по установлению обстоятельств инцидента. По предварительным данным, выстрел был произведен из сигнального пистолета. В медицинские учреждения никто не обращался. Ранее в Челябинске вагнеровца, участвовавшего в драке со стрельбой, отправили в СИЗО. Разборки из-за девушки на улице Коммунаров попали на видео 25 мая. Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин потребовал региональный СУ СК доложить об обстоятельствах расследования уголовное дела.