08 июня 2024
07 июня 2024

В одном из дворов Челябинска устроили ночные разборки со стрельбой. Видео

Во дворе дома на улице Ворошилова в Челябинске неизвестные устроили стрельбу
© Служба новостей «URA.RU»
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Соревнования сотрудников спецназа ФСИН. Свердловская область, Первоуральск, пистолет, стрельба, пм, пистолет макарова, стрелковая подготовка, огневая
Выстрелы в одном из дворов на улице Ворошилова предположительно были произведены из сигнального пистолета Фото:

Во дворе жилого дома на Ворошилова в ночь на 8 июня неизвестные устроили стрельбу. На кадрах, которые прислала читательница URA.RU, видно, как группа мужчин выходит из автомобиля и производит выстрелы из пистолета.

«В соседнем дворе ночью какие-то люди устроили стрельбу, я аж проснулась от этого. Мужчины попали на камеры домофона, видео скинули в группу двора», — сообщает читательница.

Как прокомментировали URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, руководство главка взяло на контроль расследование инцидента. Сообщение поступило около трех часов ночи 8 июня. В настоящее время оперуполномоченные и участковые проводят комплекс мероприятий по установлению обстоятельств инцидента. По предварительным данным, выстрел был произведен из сигнального пистолета. В медицинские учреждения никто не обращался.

Ранее в Челябинске вагнеровца, участвовавшего в драке со стрельбой, отправили в СИЗО. Разборки из-за девушки на улице Коммунаров попали на видео 25 мая. Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин потребовал региональный СУ СК доложить об обстоятельствах расследования уголовное дела.

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Во дворе жилого дома на Ворошилова в ночь на 8 июня неизвестные устроили стрельбу. На кадрах, которые прислала читательница URA.RU, видно, как группа мужчин выходит из автомобиля и производит выстрелы из пистолета. «В соседнем дворе ночью какие-то люди устроили стрельбу, я аж проснулась от этого. Мужчины попали на камеры домофона, видео скинули в группу двора», — сообщает читательница. Как прокомментировали URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, руководство главка взяло на контроль расследование инцидента. Сообщение поступило около трех часов ночи 8 июня. В настоящее время оперуполномоченные и участковые проводят комплекс мероприятий по установлению обстоятельств инцидента. По предварительным данным, выстрел был произведен из сигнального пистолета. В медицинские учреждения никто не обращался. Ранее в Челябинске вагнеровца, участвовавшего в драке со стрельбой, отправили в СИЗО. Разборки из-за девушки на улице Коммунаров попали на видео 25 мая. Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин потребовал региональный СУ СК доложить об обстоятельствах расследования уголовное дела.
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