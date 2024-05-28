Вагнеровца, участвовавшего в драке со стрельбой в Челябинске, отправили в СИЗО

28 мая 2024 в 19:19 Размер текста - 17 +

Второго экс-бойца ЧВК «Вагнер» Дмитрия Зайцева отправили в СИЗО Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Бойцы ЧВК «Вагнер» устроили драку со стрельбой в Челябинске Тракторозаводский райсуд Челябинска 28 мая отправил в СИЗО бывшего вагнеровца Дмитрия Зайцева, участвовавшего в массовой драке на улице Коммунаров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «Суд постановил избрать в отношении Зайцева меру пресечения в виде содержания под стражей. На срок два месяца. То есть до 27 июля», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Чуть ранее суд избрал меру пресечения другим участникам драки. Сослуживец Зайцева, Владимир Базанов, отделался домашним арестом. Участника конфликта из противоположной компании, Георгия Ашмарина, который, предварительно, и начал стрельбу, также оставили дома. Драка произошла на улице Коммунаров в Ленинском районе Челябинска. Все произошло из-за девушки Ангелины. Она гуляла с парнем Артемом, когда к ним подошел ее бывший, Роман. Между парнями возник конфликт, и Роман избил Артема. После девушка позвонила отцу, бывшему бойцу ЧВК «Вагнер», и рассказала о произошедшем. Мужчина назначил Роману «стрелку», на которую позвал своих сослуживцев. Но и молодой человек пришел не один. В результате началась потасовка, в которой вагнеровцы начали избивать оппонентов битами. Тогда на помощь уступающей компании пришли знакомые, которые и устроили стрельбу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тракторозаводский райсуд Челябинска 28 мая отправил в СИЗО бывшего вагнеровца Дмитрия Зайцева, участвовавшего в массовой драке на улице Коммунаров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «Суд постановил избрать в отношении Зайцева меру пресечения в виде содержания под стражей. На срок два месяца. То есть до 27 июля», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Чуть ранее суд избрал меру пресечения другим участникам драки. Сослуживец Зайцева, Владимир Базанов, отделался домашним арестом. Участника конфликта из противоположной компании, Георгия Ашмарина, который, предварительно, и начал стрельбу, также оставили дома. Драка произошла на улице Коммунаров в Ленинском районе Челябинска. Все произошло из-за девушки Ангелины. Она гуляла с парнем Артемом, когда к ним подошел ее бывший, Роман. Между парнями возник конфликт, и Роман избил Артема. После девушка позвонила отцу, бывшему бойцу ЧВК «Вагнер», и рассказала о произошедшем. Мужчина назначил Роману «стрелку», на которую позвал своих сослуживцев. Но и молодой человек пришел не один. В результате началась потасовка, в которой вагнеровцы начали избивать оппонентов битами. Тогда на помощь уступающей компании пришли знакомые, которые и устроили стрельбу.