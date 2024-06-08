08 июня 2024

Волонтеры, нашедшие детей в свердловском лесу, удивились их храбрости

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники РМК выезжали на поиски группой из восьми человек
Сотрудники РМК выезжали на поиски группой из восьми человек Фото:
новость из сюжета
В свердловском лесу пропали дети из Тюмени

Волонтеры из «Русской медной компании» (РМК), которые нашли в лесу в Слободо-Туринском районе (Свердловская область) потерявшихся Вику и Гришу Крепп из Тюмени, удивились их стойкости и храбрости. По их словам, дети действовали слаженно в экстремальных условиях.

«Мы удивились их храбростью, они вдохновили нас. Дети делали все четко, поэтому эвакуация прошла быстро. Никого не пришлось успокаивать. <…> Они хотели костер развести для привлечения людей, но у них спички отсырели, поэтому не получилось. Они видели вертолет, махали, старались привлечь внимание — делали все, как полагается. Первое время не покидали место, где потерялись, думали, может их там найдут», — рассказал URA.RU один из участников поисковой операции.

Она завершилась утром 8 июня. Вика и Гриша потерялись 4-го, когда вместе с дедушкой ушли на рыбалку. Более 600 волонтеров, спасателей и полицейских прочесывали лес. Детей увезли в одну из тюменских больниц, их жизни сейчас ничего не угрожает. Подробнее об истории — в сюжете агентства.

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Волонтеры из «Русской медной компании» (РМК), которые нашли в лесу в Слободо-Туринском районе (Свердловская область) потерявшихся Вику и Гришу Крепп из Тюмени, удивились их стойкости и храбрости. По их словам, дети действовали слаженно в экстремальных условиях. «Мы удивились их храбростью, они вдохновили нас. Дети делали все четко, поэтому эвакуация прошла быстро. Никого не пришлось успокаивать. <…> Они хотели костер развести для привлечения людей, но у них спички отсырели, поэтому не получилось. Они видели вертолет, махали, старались привлечь внимание — делали все, как полагается. Первое время не покидали место, где потерялись, думали, может их там найдут», — рассказал URA.RU один из участников поисковой операции. Она завершилась утром 8 июня. Вика и Гриша потерялись 4-го, когда вместе с дедушкой ушли на рыбалку. Более 600 волонтеров, спасателей и полицейских прочесывали лес. Детей увезли в одну из тюменских больниц, их жизни сейчас ничего не угрожает. Подробнее об истории — в сюжете агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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