Волонтеры, нашедшие детей в свердловском лесу, удивились их храбрости

Волонтеры из «Русской медной компании» (РМК), которые нашли в лесу в Слободо-Туринском районе (Свердловская область) потерявшихся Вику и Гришу Крепп из Тюмени, удивились их стойкости и храбрости. По их словам, дети действовали слаженно в экстремальных условиях.
«Мы удивились их храбростью, они вдохновили нас. Дети делали все четко, поэтому эвакуация прошла быстро. Никого не пришлось успокаивать. <…> Они хотели костер развести для привлечения людей, но у них спички отсырели, поэтому не получилось. Они видели вертолет, махали, старались привлечь внимание — делали все, как полагается. Первое время не покидали место, где потерялись, думали, может их там найдут», — рассказал URA.RU один из участников поисковой операции.
Она завершилась утром 8 июня. Вика и Гриша потерялись 4-го, когда вместе с дедушкой ушли на рыбалку. Более 600 волонтеров, спасателей и полицейских прочесывали лес. Детей увезли в одну из тюменских больниц, их жизни сейчас ничего не угрожает. Подробнее об истории — в сюжете агентства.
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