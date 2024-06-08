08 июня 2024

Зеленский: Украина договорилась с Западом о новых поставках ПВО

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Запад поставит Украине ПВО
Запад поставит Украине ПВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина договорилась со странами Запада о новых поставках дополнительных систем ПВО. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский. 

«Есть договоренности с партнерами по дополнительным поставкам систем ПВО для Украины. Некоторые из этих решений сработают оперативно, часть — ближе к осени», — заявил Зеленский. Текст вечернего обращения опубликован на сайте украинского президента.

Ранее в Италии заявили, что планируют предоставить Киеву вторую систему ПВО SAMP/T. Президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары по РФ американским  оружием. Позже он заявил, что такое разрешение может привести к вовлечению Запада в конфликт с Москвой.

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Украина договорилась со странами Запада о новых поставках дополнительных систем ПВО. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.  «Есть договоренности с партнерами по дополнительным поставкам систем ПВО для Украины. Некоторые из этих решений сработают оперативно, часть — ближе к осени», — заявил Зеленский. Текст вечернего обращения опубликован на сайте украинского президента. Ранее в Италии заявили, что планируют предоставить Киеву вторую систему ПВО SAMP/T. Президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары по РФ американским  оружием. Позже он заявил, что такое разрешение может привести к вовлечению Запада в конфликт с Москвой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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