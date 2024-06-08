Зеленский: Украина договорилась с Западом о новых поставках ПВО

Украина договорилась со странами Запада о новых поставках дополнительных систем ПВО. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.
«Есть договоренности с партнерами по дополнительным поставкам систем ПВО для Украины. Некоторые из этих решений сработают оперативно, часть — ближе к осени», — заявил Зеленский. Текст вечернего обращения опубликован на сайте украинского президента.
Ранее в Италии заявили, что планируют предоставить Киеву вторую систему ПВО SAMP/T. Президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары по РФ американским оружием. Позже он заявил, что такое разрешение может привести к вовлечению Запада в конфликт с Москвой.
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