08 июня 2024

Бастрыкин потребовал доклад о свердловских гаишниках, сбивших детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Бастрыкин требует доложить об установленных обстоятельствах инцидента
Александр Бастрыкин требует доложить об установленных обстоятельствах инцидента Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о проверке ДТП в Новоуральске (Свердловская область), где экипаж ДПС сбил кроссовый мотоцикл, на котором ехали дети. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

«Председателем СК России дано поручение и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в telegram-канале ведомства. Сейчас СК России по Свердловской области проводит процессуальную проверку.

Инцидент произошел 8 июня. Госавтоинспекторы на машине наехали на мотоцикл, после чего несовершеннолетние дети, ехавшие на нем, упали. ГИБДД проводит проверку по факту ДТП и подчеркивает, что сотрудники полиции намерены привлечь законных представителей детей к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. У самих подростков, по словам отца пострадавших, врачи диагностировали ссадины, гематомы и ушибы.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о проверке ДТП в Новоуральске (Свердловская область), где экипаж ДПС сбил кроссовый мотоцикл, на котором ехали дети. Об этом сообщает пресс-служба СКР. «Председателем СК России дано поручение и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в telegram-канале ведомства. Сейчас СК России по Свердловской области проводит процессуальную проверку. Инцидент произошел 8 июня. Госавтоинспекторы на машине наехали на мотоцикл, после чего несовершеннолетние дети, ехавшие на нем, упали. ГИБДД проводит проверку по факту ДТП и подчеркивает, что сотрудники полиции намерены привлечь законных представителей детей к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. У самих подростков, по словам отца пострадавших, врачи диагностировали ссадины, гематомы и ушибы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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