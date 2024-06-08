Бастрыкин потребовал доклад о свердловских гаишниках, сбивших детей

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о проверке ДТП в Новоуральске (Свердловская область), где экипаж ДПС сбил кроссовый мотоцикл, на котором ехали дети. Об этом сообщает пресс-служба СКР.
«Председателем СК России дано поручение и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в telegram-канале ведомства. Сейчас СК России по Свердловской области проводит процессуальную проверку.
Инцидент произошел 8 июня. Госавтоинспекторы на машине наехали на мотоцикл, после чего несовершеннолетние дети, ехавшие на нем, упали. ГИБДД проводит проверку по факту ДТП и подчеркивает, что сотрудники полиции намерены привлечь законных представителей детей к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. У самих подростков, по словам отца пострадавших, врачи диагностировали ссадины, гематомы и ушибы.
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