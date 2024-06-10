Кадыров: ВС РФ освободили село Рыжевка на границе с Курской областью

Бойцы полка «АХМАТ-Чечня» и военнослужащие других подразделений ВС РФ освободили село Рыжевка на границе с Курской областью. После масштабного наступления Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступили, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
«Бойцы полка „АХМАТ-Чечня“ МО РФ… Совместно с военнослужащими других российских подразделений провели тактические действия и освободили от неприятеля очередной населенный пункт. Это село Рыжевка», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале.
Он подчеркнул, что украинская армия понесла значительные потери в результате масштабного наступления ВС РФ. Кадыров отметил, что эффективная работа российских военных позволила освободить населенный пункт за три дня.
Сейчас ВСУ перебросили все свои силы, задействованные при обороне Часова Яра, на харьковское направление. 2 июня ВС РФ освободили село Уманское в ДНР, что позволит армии России усилить удары по трассам снабжения ВСУ в Карловке, передает RT. Главное о ходе спецоперации за последнее время — в материале URA.RU.
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