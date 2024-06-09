Российские войска наступают в Харьковской области: главное о ходе СВО к вечеру 9 июня

Российские военные продолжают активное продвижение на харьковском направлении. Солдаты ВС РФ поражают украинские бригады, несмотря на тот факт, что те перебросили все свои силы в Харьковскую область с артемовского фронтового участка. URA.RU приводит главные новости о ходе спецоперации на Украине к вечеру 9 июня.
ВСУ организовали переброску
Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили на харьковское направление все свои силы, которые были задействованы при обороне Часова Яра. Теперь у них нет сил для того, чтобы защищать город. Спустя время российские военные успешно возвели российский флаг над городом. Об этом написал военкор ВГТРК Андрей Руденко в своем telegram-канале. При этом российские солдаты продолжают наступление в Харьковской области.
Только за сутки ВС РФ поразили до 220 украинских бойцов в районе шести населенных пунктов на соответствующем направлении. Позиции противника были уничтожены в районе населенных пунктов Волчанск, Синельниково, Жовтневое, Нескучное, Терновая и Избицкое, подчеркнули в Минобороны РФ.
Солдат ликвидировал опорник ВСУ в одиночку
В Минобороны РФ рассказали о подвиге российского солдата, который в одиночку смог ликвидировать целый украинский опорный пункт в зоне СВО. Гвардии младший сержант, старший стрелок и по совместительству сапер Александр Кругликов смог в одиночку незаметно пробраться на вражескую территории.
Он максимально близко подобрался к украинскому укреплению и открыл огонь по объекту из гранатомета. Солдат в одиночку смог ликвидировать 10 человек. Затем его подстраховали десантники. В результате операции также были захвачены в плен украинские военные.
Украина мобилизует женщин
Заместитель министра обороны Украины Наталия Калмыкова сообщила, что сейчас в рядах ВСУ служат более 67 тысяч женщин. Она добавила, что усиленная мобилизация в стране не предусматривает, чтобы женщин насильно принимали в армию, однако девушки продолжают служить в ВСУ.
Киев продолжает атаковать приграничные территории РФ
В Белгородской области российские средства ПВО сбили управляемую украинскую ракету «Нептун-МД», рассказали в российском военном ведомстве. Кроме того, были поражены два вражеских беспилотника.
Губернатор региона Вячеслав Гладков также рассказал, что в Борисовском районе области трое российских бойцов белгородской самообороны получили ранения. Их атаковал украинский дрон.
Россия об участии Запада в атаках по стране
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что странам Запада уже не требуется участие Украины, чтобы наносить удары по российской территории. Теперь атаки происходят напрямую, заявила она. В ходе ПМЭФ-2024 российский глава Владимир Путин говорил о потенциальной возможности того, чтобы поставлять свое оружие в другие страны. Глава МИД РФ Сергей Лавров обозначил, что этот сигнал со стороны российского лидера был адресован Западу и тот его услышал.
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