Российские войска наступают в Харьковской области: главное о ходе СВО к вечеру 9 июня

Минобороны: ВС РФ наступают в Харьковской области, несмотря на переброску ВСУ

09 июня 2024 в 22:02 Размер текста - 17 +

Российские солдаты наступают в Харьковской области, при этом ВСУ стягивают туда свои силы с Часова Яра Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные продолжают активное продвижение на харьковском направлении. Солдаты ВС РФ поражают украинские бригады, несмотря на тот факт, что те перебросили все свои силы в Харьковскую область с артемовского фронтового участка. URA.RU приводит главные новости о ходе спецоперации на Украине к вечеру 9 июня. ВСУ организовали переброску Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили на харьковское направление все свои силы, которые были задействованы при обороне Часова Яра. Теперь у них нет сил для того, чтобы защищать город. Спустя время российские военные успешно возвели российский флаг над городом. Об этом написал военкор ВГТРК Андрей Руденко в своем telegram-канале. При этом российские солдаты продолжают наступление в Харьковской области. Только за сутки ВС РФ поразили до 220 украинских бойцов в районе шести населенных пунктов на соответствующем направлении. Позиции противника были уничтожены в районе населенных пунктов Волчанск, Синельниково, Жовтневое, Нескучное, Терновая и Избицкое, подчеркнули в Минобороны РФ. Солдат ликвидировал опорник ВСУ в одиночку В Минобороны РФ рассказали о подвиге российского солдата, который в одиночку смог ликвидировать целый украинский опорный пункт в зоне СВО. Гвардии младший сержант, старший стрелок и по совместительству сапер Александр Кругликов смог в одиночку незаметно пробраться на вражескую территории. Он максимально близко подобрался к украинскому укреплению и открыл огонь по объекту из гранатомета. Солдат в одиночку смог ликвидировать 10 человек. Затем его подстраховали десантники. В результате операции также были захвачены в плен украинские военные. Украина мобилизует женщин Заместитель министра обороны Украины Наталия Калмыкова сообщила, что сейчас в рядах ВСУ служат более 67 тысяч женщин. Она добавила, что усиленная мобилизация в стране не предусматривает, чтобы женщин насильно принимали в армию, однако девушки продолжают служить в ВСУ. Киев продолжает атаковать приграничные территории РФ В Белгородской области российские средства ПВО сбили управляемую украинскую ракету «Нептун-МД», рассказали в российском военном ведомстве. Кроме того, были поражены два вражеских беспилотника. Губернатор региона Вячеслав Гладков также рассказал, что в Борисовском районе области трое российских бойцов белгородской самообороны получили ранения. Их атаковал украинский дрон. Россия об участии Запада в атаках по стране Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что странам Запада уже не требуется участие Украины, чтобы наносить удары по российской территории. Теперь атаки происходят напрямую, заявила она. В ходе ПМЭФ-2024 российский глава Владимир Путин говорил о потенциальной возможности того, чтобы поставлять свое оружие в другие страны. Глава МИД РФ Сергей Лавров обозначил, что этот сигнал со стороны российского лидера был адресован Западу и тот его услышал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военные продолжают активное продвижение на харьковском направлении. Солдаты ВС РФ поражают украинские бригады, несмотря на тот факт, что те перебросили все свои силы в Харьковскую область с артемовского фронтового участка. URA.RU приводит главные новости о ходе спецоперации на Украине к вечеру 9 июня. Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили на харьковское направление все свои силы, которые были задействованы при обороне Часова Яра. Теперь у них нет сил для того, чтобы защищать город. Спустя время российские военные успешно возвели российский флаг над городом. Об этом написал военкор ВГТРК Андрей Руденко в своем telegram-канале. При этом российские солдаты продолжают наступление в Харьковской области. Только за сутки ВС РФ поразили до 220 украинских бойцов в районе шести населенных пунктов на соответствующем направлении. Позиции противника были уничтожены в районе населенных пунктов Волчанск, Синельниково, Жовтневое, Нескучное, Терновая и Избицкое, подчеркнули в Минобороны РФ. В Минобороны РФ рассказали о подвиге российского солдата, который в одиночку смог ликвидировать целый украинский опорный пункт в зоне СВО. Гвардии младший сержант, старший стрелок и по совместительству сапер Александр Кругликов смог в одиночку незаметно пробраться на вражескую территории. Он максимально близко подобрался к украинскому укреплению и открыл огонь по объекту из гранатомета. Солдат в одиночку смог ликвидировать 10 человек. Затем его подстраховали десантники. В результате операции также были захвачены в плен украинские военные. Заместитель министра обороны Украины Наталия Калмыкова сообщила, что сейчас в рядах ВСУ служат более 67 тысяч женщин. Она добавила, что усиленная мобилизация в стране не предусматривает, чтобы женщин насильно принимали в армию, однако девушки продолжают служить в ВСУ. В Белгородской области российские средства ПВО сбили управляемую украинскую ракету «Нептун-МД», рассказали в российском военном ведомстве. Кроме того, были поражены два вражеских беспилотника. Губернатор региона Вячеслав Гладков также рассказал, что в Борисовском районе области трое российских бойцов белгородской самообороны получили ранения. Их атаковал украинский дрон. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что странам Запада уже не требуется участие Украины, чтобы наносить удары по российской территории. Теперь атаки происходят напрямую, заявила она. В ходе ПМЭФ-2024 российский глава Владимир Путин говорил о потенциальной возможности того, чтобы поставлять свое оружие в другие страны. Глава МИД РФ Сергей Лавров обозначил, что этот сигнал со стороны российского лидера был адресован Западу и тот его услышал.