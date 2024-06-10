Полпред в СФО объяснил назначение Турчака врио главы Республики Алтай

Полпред Серышев представил нового врио главы Республики Алтай Турчака

10 июня 2024 в 11:05 Размер текста - 17 +

Турчак может оправдать доверие и выполнить все задачи на новом посту, заявил Серышев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев представил Андрея Турчака в качестве временно исполняющего обязанности главы Республики Алтай. По его словам, новый глава региона имеет хорошие лидерские качества и может оправдать доверие, находясь на посту. «Андрей Анатольевич обладает сильными лидерскими и человеческими качествами, фундаментальными знаниями и компетенциями, необходимыми для современного эффективного руководителя», — передает РИА Новости слова Серышева. Он также отметил, что Турчак обладает высоким уровнем профессионализма и смелостью в принятии решений. Он может оправдать доверие и выполнить все цели на посту врио главы республики. Ранее президент России Владимир Путин предложил Турчаку возглавить республику 4 июня. С 5 июня он был досрочно снят с должности первого вице-спикера российского Совфеда. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на заявления о якобы понижении Андрея Турчака, заявив, что врио губернатора будет заниматься важной работой по развитию региона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев представил Андрея Турчака в качестве временно исполняющего обязанности главы Республики Алтай. По его словам, новый глава региона имеет хорошие лидерские качества и может оправдать доверие, находясь на посту. «Андрей Анатольевич обладает сильными лидерскими и человеческими качествами, фундаментальными знаниями и компетенциями, необходимыми для современного эффективного руководителя», — передает РИА Новости слова Серышева. Он также отметил, что Турчак обладает высоким уровнем профессионализма и смелостью в принятии решений. Он может оправдать доверие и выполнить все цели на посту врио главы республики. Ранее президент России Владимир Путин предложил Турчаку возглавить республику 4 июня. С 5 июня он был досрочно снят с должности первого вице-спикера российского Совфеда. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на заявления о якобы понижении Андрея Турчака, заявив, что врио губернатора будет заниматься важной работой по развитию региона.