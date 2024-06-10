Турчак поставил точку в вопросе объединения Алтайского края и Республики Алтай

Турчак заявил о невозможности объединения двух Алтаев

10 июня 2024 в 11:40 Размер текста - 17 +

Андрей Турчак назвал размышления об объединении двух Алтаев вбросами и кухонными разговорами Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Объединение Алтайского края и Республики Алтай невозможно согласно Конституции. Об этом заявил врио главы республики Андрей Турчак. Он назвал подобные рассуждения «вбросами». «Никаких разговоров об объединении Алтайского края и Республики Алтай быть не должно. Это все кухонные разговоры, это все вбросы в разного рода telegram-каналы и так далее. В Конституции (республики) четко все прописано», — приводит слова Турчака РИА Новости. Он в очередной раз отметил, что будет безусловно руководствоваться принципами, прописанными в Конституции Республики. Ранее полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев представил Турчака в качестве врио главы Республики Алтай. Полпред объяснил, что тот обладает сильными лидерскими и человеческими качествами, а также фундаментальными знаниями и компетенциями, которые важны для руководителя. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Объединение Алтайского края и Республики Алтай невозможно согласно Конституции. Об этом заявил врио главы республики Андрей Турчак. Он назвал подобные рассуждения «вбросами». «Никаких разговоров об объединении Алтайского края и Республики Алтай быть не должно. Это все кухонные разговоры, это все вбросы в разного рода telegram-каналы и так далее. В Конституции (республики) четко все прописано», — приводит слова Турчака РИА Новости. Он в очередной раз отметил, что будет безусловно руководствоваться принципами, прописанными в Конституции Республики. Ранее полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев представил Турчака в качестве врио главы Республики Алтай. Полпред объяснил, что тот обладает сильными лидерскими и человеческими качествами, а также фундаментальными знаниями и компетенциями, которые важны для руководителя.