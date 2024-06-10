Немецкая KNAUF передаст бизнес в РФ местным предпринимателям

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рейд руководителей города по социальным объектам. Курган, строительные материалы, мешки с раствором, knauf
KNAUF передаст свой бизнес в России местным предпринимателям с возможностью выкупа обратно, заявил Евтухов Фото:

Один из крупнейших в мире производителей стройматериалов — немецкая компания KNAUF, научно-производственная база которой находится в России, решила передать свой бизнес в стране местному менеджменту. При этом у производства будет возможность выкупить бизнес обратно в течение двух лет, сообщил статс-секретарь — замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

Новость по теме
Немецкую Knauf заподозрили в восстановлении Мариуполя: суть скандала

«KNAUF принял решение о том, что они передадут менеджменту свою компанию в России, выплатив в бюджет причитающуюся за это сумму. 15% от суммы оценки, но с опционом — возможностью выкупить бизнес обратно в течение двух лет», — заявил Евтухов. Его слова передает РИА Новости.

Решение о передаче бизнеса последовало после начала доследственной проверки прокуратурой немецкого Вюрцбурга в отношении KNAUF. Проверка связана с сообщениями СМИ об использовании материалов компании в восстановлении Мариуполя в ДНР. KNAUF ранее объявил о планах передать бизнес местному руководству.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Один из крупнейших в мире производителей стройматериалов — немецкая компания KNAUF, научно-производственная база которой находится в России, решила передать свой бизнес в стране местному менеджменту. При этом у производства будет возможность выкупить бизнес обратно в течение двух лет, сообщил статс-секретарь — замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. «KNAUF принял решение о том, что они передадут менеджменту свою компанию в России, выплатив в бюджет причитающуюся за это сумму. 15% от суммы оценки, но с опционом — возможностью выкупить бизнес обратно в течение двух лет», — заявил Евтухов. Его слова передает РИА Новости. Решение о передаче бизнеса последовало после начала доследственной проверки прокуратурой немецкого Вюрцбурга в отношении KNAUF. Проверка связана с сообщениями СМИ об использовании материалов компании в восстановлении Мариуполя в ДНР. KNAUF ранее объявил о планах передать бизнес местному руководству.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...