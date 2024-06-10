Немецкая KNAUF передаст бизнес в РФ местным предпринимателям

10 июня 2024 в 13:14 Размер текста - 17 +

KNAUF передаст свой бизнес в России местным предпринимателям с возможностью выкупа обратно, заявил Евтухов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Один из крупнейших в мире производителей стройматериалов — немецкая компания KNAUF, научно-производственная база которой находится в России, решила передать свой бизнес в стране местному менеджменту. При этом у производства будет возможность выкупить бизнес обратно в течение двух лет, сообщил статс-секретарь — замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. Новость по теме Немецкую Knauf заподозрили в восстановлении Мариуполя: суть скандала «KNAUF принял решение о том, что они передадут менеджменту свою компанию в России, выплатив в бюджет причитающуюся за это сумму. 15% от суммы оценки, но с опционом — возможностью выкупить бизнес обратно в течение двух лет», — заявил Евтухов. Его слова передает РИА Новости. Решение о передаче бизнеса последовало после начала доследственной проверки прокуратурой немецкого Вюрцбурга в отношении KNAUF. Проверка связана с сообщениями СМИ об использовании материалов компании в восстановлении Мариуполя в ДНР. KNAUF ранее объявил о планах передать бизнес местному руководству. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Один из крупнейших в мире производителей стройматериалов — немецкая компания KNAUF, научно-производственная база которой находится в России, решила передать свой бизнес в стране местному менеджменту. При этом у производства будет возможность выкупить бизнес обратно в течение двух лет, сообщил статс-секретарь — замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. «KNAUF принял решение о том, что они передадут менеджменту свою компанию в России, выплатив в бюджет причитающуюся за это сумму. 15% от суммы оценки, но с опционом — возможностью выкупить бизнес обратно в течение двух лет», — заявил Евтухов. Его слова передает РИА Новости. Решение о передаче бизнеса последовало после начала доследственной проверки прокуратурой немецкого Вюрцбурга в отношении KNAUF. Проверка связана с сообщениями СМИ об использовании материалов компании в восстановлении Мариуполя в ДНР. KNAUF ранее объявил о планах передать бизнес местному руководству.