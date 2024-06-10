Пермский хор «Млада» выступит в Москве в День России вместе с Shaman, Лепсом и Газмановым

Пермский хор «Млада» выступит в Москве в день России 12 июня. На сцене, которая будет установлена на Красной площади, пермский коллектив составит компанию таким исполнителям, как Shaman, Григорий Лепс, Олег Газманов, Лариса Долина. Об этом сообщается на сайте администрации Перми.
«Академический хор „Млада“ примет участие в праздничном концерте, посвященном Дню России, который состоится 12 июня в Москве на Красной площади», — сообщают городские власти. «Млада» исполнит две популярные композиции в эксклюзивных хоровых аранжировках.
Творческий коллектив под руководством заслуженного деятеля искусств РФ Ольги Выгузовой ранее одержал победу во всероссийском конкурсе «Битва хоров» (прошел в марте этого года в Сочи). Благодаря этому хор удостоился чести выступить в Москве.
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