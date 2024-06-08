В Екатеринбург съехались статусные силовики со всего Урала

По необычному поводу. Фото

08 июня 2024 в 15:48 Размер текста - 17 +

Фестиваль «Движение» стартовал в Екатеринбурге с подачи Федерации свободных байкеров Фото: Владимир Жабриков, URA.RU Среди участников фестиваля мотокультуры «Движение», который стартовал в Верхней Пышме и Екатеринбурге (Свердловская область), оказались высокопоставленные сотрудники силовых ведомств из Челябинска, Тюмени и других городов УрФО. Все они — члены Федерации свободных байкеров, которая выступила организатором небывалого по размаху мотофеста. Корреспондент URA.RU подсмотрел, как прошла встреча коллег в неформальной обстановке. Открывали фестиваль на площадке музея военной и гражданской техники в Верхней Пышме — в окружении истребителей «МИГ» и боевых машин. В ожидании свердловского губернатора Евгения Куйвашева, который должен был дать старт мероприятию, владельцы стильных Harley Davidson, BMW, «Уралов» коротали время за разговорами. В числе статусных участников мотофестиваля корреспондент заметил «силового» замгубернатора Азата Салихова, главу управления организации охраны общественного порядка областной полиции Бориса Ковальковского, его шефа — начальника полиции Александра Мешкова (правда, без фирменной косухи), зампрокурора области Вадима Чукреева, прокурора Тюмени Владислава Московских, а также начальника свердловского управления ФСБ Игоря Николаева. Были среди участников и сотрудники челябинского ФСБ, но рангом пониже. Алексей Орлов, сев за руль мотоцикла, вспомнил молодость Фото: Владимир Жабриков, URA.RU Первым из представителей местной власти появился мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Встретивший его Салихов провел небольшую экскурсию, а вскоре глава города и сам настолько освоился, что сел за руль сперва одного «харлея», затем другого. «Великолепно. Как будто в молодость попал», — поделился он впечатлениями. Когда вскоре приехал Куйвашев, уже Орлов по-хозяйски водил его между рядами мотоциклов. «Тюменцы вон приехали на трехколеснике», — указал он на Московских, и большая делегация — вместе с губернатором появились и его пиарщица Аксана Панова, глава «Сима-Ленда» Андрей Симановский, сенатор Виктор Шептий — двинулась к главному тюменскому прокурору. Тот, удивленный, но явно польщенный вниманием, засмущался, а когда остался один, в шутку высказал организатору: «Ты зачем всех ко мне привел? Я тут наоборот прячусь стою». Статусные гости же отправились открывать фестиваль. Спрятаться от журналистов у тюменского прокурора (в очках) не получилось — узнали Фото: Владимир Жабриков, URA.RU «Символично, что фестиваль открывается именно здесь, — начал Куйвашев, поднявшись на сцену — ее сделали прямо на самом большом в мире „БелАЗе“. — Потому что история мотодвижения у нас на Урале насчитывает больше 100 лет, а наши легендарные мотоциклы „Урал“ с успехом выпускаются и сегодня. Каждый год любителей этой мотокультуры становится все больше и больше, и я, как никто, это чувствую, потому что живу на улице Никонова (возле ККТ „Космос“, где часто собираются байкеры, — прим. URA.RU). И каждый раз, когда открывается мотосезон…». Здесь он остановился, дав окружающим посмеяться. А потом признался, что на самом деле рад, что мотоциклистов становится больше. Клуб «Черные ножи» Куйвашев поблагодарил за патриотические мероприятия для молодежи и дал организаторам надежду, что фестиваль может стать ежегодным. Взявший следом слово Орлов напомнил присутствующим, что в рамках фестиваля подготовлена насыщенная программа — более 30 площадок. И выразил уверенность, что Екатеринбург становится столицей мотодвижения. А Владимир Кашкин — председатель Федерации свободных байкеров, главный организатор «Движения» и сам в прошлом сотрудник ФСБ, признался: девять месяцев назад, когда он пришел с идеей фестиваля к Куйвашеву, она казалась безумной. «Но в нас поверили. И не только поверили, но все эти девять месяцев заботливо сопровождали. Огромное счастье, что за это время мы познакомились с большим количеством людей — и в администрации области, города, и в правоохранительном блоке. Даже не верится!. Столица мотокультуры официально в эти дни в Верхней Пышме и Екатеринбурге», — заявил он. После официального старта колонна мотобайкеров отправилась в Екатеринбург. Следом — Куйвашев и Орлов. Но не на мотоциклах, а на машине. Сегодня они целый день проведут на площадках «Движения». Евгений Куйвашев с Аксаной Пановой Фото: Владимир Жабриков, URA.RU Куйвашев со своим «силовым» замом — Азатом Салиховым Фото: Владимир Жабриков, URA.RU Вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов (справа) Фото: Владимир Жабриков, URA.RU Виктор Шептий, Алексей Орлов, Андрей Симановский и Александр Мешков Фото: Владимир Жабриков, URA.RU Фото: Владимир Жабриков, URA.RU Фото: Владимир Жабриков, URA.RU Фото: Владимир Жабриков, URA.RU Фото: Владимир Жабриков, URA.RU Фото: Владимир Жабриков, URA.RU Фото: Владимир Жабриков, URA.RU Фото: Владимир Жабриков, URA.RU Фото: Владимир Жабриков, URA.RU Фото: Владимир Жабриков, URA.RU Фото: Владимир Жабриков, URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Среди участников фестиваля мотокультуры «Движение», который стартовал в Верхней Пышме и Екатеринбурге (Свердловская область), оказались высокопоставленные сотрудники силовых ведомств из Челябинска, Тюмени и других городов УрФО. Все они — члены Федерации свободных байкеров, которая выступила организатором небывалого по размаху мотофеста. Корреспондент URA.RU подсмотрел, как прошла встреча коллег в неформальной обстановке. Открывали фестиваль на площадке музея военной и гражданской техники в Верхней Пышме — в окружении истребителей «МИГ» и боевых машин. В ожидании свердловского губернатора Евгения Куйвашева, который должен был дать старт мероприятию, владельцы стильных Harley Davidson, BMW, «Уралов» коротали время за разговорами. В числе статусных участников мотофестиваля корреспондент заметил «силового» замгубернатора Азата Салихова, главу управления организации охраны общественного порядка областной полиции Бориса Ковальковского, его шефа — начальника полиции Александра Мешкова (правда, без фирменной косухи), зампрокурора области Вадима Чукреева, прокурора Тюмени Владислава Московских, а также начальника свердловского управления ФСБ Игоря Николаева. Были среди участников и сотрудники челябинского ФСБ, но рангом пониже. Первым из представителей местной власти появился мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Встретивший его Салихов провел небольшую экскурсию, а вскоре глава города и сам настолько освоился, что сел за руль сперва одного «харлея», затем другого. «Великолепно. Как будто в молодость попал», — поделился он впечатлениями. Когда вскоре приехал Куйвашев, уже Орлов по-хозяйски водил его между рядами мотоциклов. «Тюменцы вон приехали на трехколеснике», — указал он на Московских, и большая делегация — вместе с губернатором появились и его пиарщица Аксана Панова, глава «Сима-Ленда» Андрей Симановский, сенатор Виктор Шептий — двинулась к главному тюменскому прокурору. Тот, удивленный, но явно польщенный вниманием, засмущался, а когда остался один, в шутку высказал организатору: «Ты зачем всех ко мне привел? Я тут наоборот прячусь стою». Статусные гости же отправились открывать фестиваль. «Символично, что фестиваль открывается именно здесь, — начал Куйвашев, поднявшись на сцену — ее сделали прямо на самом большом в мире „БелАЗе“. — Потому что история мотодвижения у нас на Урале насчитывает больше 100 лет, а наши легендарные мотоциклы „Урал“ с успехом выпускаются и сегодня. Каждый год любителей этой мотокультуры становится все больше и больше, и я, как никто, это чувствую, потому что живу на улице Никонова (возле ККТ „Космос“, где часто собираются байкеры, — прим. URA.RU). И каждый раз, когда открывается мотосезон…». Здесь он остановился, дав окружающим посмеяться. А потом признался, что на самом деле рад, что мотоциклистов становится больше. Клуб «Черные ножи» Куйвашев поблагодарил за патриотические мероприятия для молодежи и дал организаторам надежду, что фестиваль может стать ежегодным. Взявший следом слово Орлов напомнил присутствующим, что в рамках фестиваля подготовлена насыщенная программа — более 30 площадок. И выразил уверенность, что Екатеринбург становится столицей мотодвижения. А Владимир Кашкин — председатель Федерации свободных байкеров, главный организатор «Движения» и сам в прошлом сотрудник ФСБ, признался: девять месяцев назад, когда он пришел с идеей фестиваля к Куйвашеву, она казалась безумной. «Но в нас поверили. И не только поверили, но все эти девять месяцев заботливо сопровождали. Огромное счастье, что за это время мы познакомились с большим количеством людей — и в администрации области, города, и в правоохранительном блоке. Даже не верится!. Столица мотокультуры официально в эти дни в Верхней Пышме и Екатеринбурге», — заявил он. После официального старта колонна мотобайкеров отправилась в Екатеринбург. Следом — Куйвашев и Орлов. Но не на мотоциклах, а на машине. Сегодня они целый день проведут на площадках «Движения».