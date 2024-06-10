Верховный суд РФ рассмотрит дело челябинского экс-депутата Аракеляна

Армана Аракеляна через Верховный суд РФ хотят вернуть за решетку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Верховном суде РФ зарегистрировали представление прокурора на приговор бывшему депутату заксобрания Челябинской области Арману Аракеляну, отделавшемуся условным сроком за дачу взяток. В ответ на это адвокаты депутата подали встречное возражение. Информация об этом появилась в базе данных суда.

«Дата поступления возражения от Андрея Морозова [адвокат Аракеляна] 28 мая 2024 года. Обжалуется судебный акт первой инстанции от 17 февраля 2023 года», — говорится в карточке дела.

В разговоре с URA.RU адвокат Аракеляна, Андрей Морозов, пояснил, что прокуратура не согласилась с решениями апелляционной и кассационной инстанций. Первая изменила приговор на более мягкий (по нему Аракелян получил условный срок), а вторая, по сути, «засилила» решение об условном сроке. Сейчас через Верховный суд силовики хотят отменить данные решения и вернуть дело на новое рассмотрение.

Аракелян был задержан в марте 2022 года. Его обвинили в даче взяток сотрудникам контрольно-надзорных органов. По версии следствия, он платил им за сокрытие фактов выявления нарушений при исполнении дорожных контрактов. По итогу суд первой инстанции признал Аракеляна виновным и назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы. Но в апелляции адвокатам удалось убедить суд смягчить наказание, при том значительно: экс-депутат получил семь лет условного лишения. Отменить это решение и вернуть Аракеляна за решетку в кассационном суде у силовиков не получилось.