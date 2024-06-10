Выросло число пострадавших после подрыва мины в Белгороде

Количество раненых в результате подрыва мины в Шебекино достигло пяти человек. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Уточненная информация по раненым после подрыва на мине в Шебекино. Количество пострадавших увеличилось до пяти человек», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что в Шебекинскую центральную районную больницу обратился мужчина с признаками контузии. Ему была оказана первая медицинская помощь, после чего он был доставлен в городскую больницу № 2 города Белгорода для дальнейшего лечения.
Сотруднику телеканала «Россия 24» успешно провели операцию по извлечению осколка. Врачи оценивают его состояние как стабильное. Телеоператора перевели в областную клиническую больницу для продолжения лечения, заключил Гладков.
В городе Шебекино 10 июня несколько человек, включая журналиста телеканала «Россия 24», пострадали от взрыва мины. Среди пострадавших — трое бойцов самообороны.
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